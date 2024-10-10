Латвійця, який служив у російській армії, затримали за незаконний перетин кордону
Латвійські прикордонники затримали громадянина Латвії у Шкільбенській волості за незаконний перетин державного кордону з боку Росії. З’ясувалося, що він раніше служив у російському війську.
Джерело: Delfi, пише "Європейська правда"
Деталі: Під час розслідування Служба державної безпеки Латвії встановила, що чоловік служив у збройних силах країни-агресора – Росії.
Дослівно: "СДБ порушила проти чоловіка кримінальну справу за статтею 95.1 Кримінального закону, тобто за порушення заборони, передбаченої Законом "Про національну безпеку", на службу у збройних силах Росії. Згідно з інформацією, наявною в розпорядженні СДБ, ця особа уклала контракт на військову службу з російськими збройними силами".
Деталі: Зі свого боку, Державна прикордонна служба відкрила проти нього кримінальне провадження за першою частиною 284-ї статті Кримінального закону, тобто за умисне незаконне перетинання державного кордону.
Розслідування за цими кримінальними провадженнями триває, і служби нададуть додаткову інформацію про хід розслідування відповідно до розвитку кримінальних процесів.
Передісторія:
- У Росії наприкінці серпня оголосили у розшук латвійського ексдепутата Юріса Юрашса, який під час повномасштабної війни доєднався до Сил оборони України.
- На початку повномасштабної війни Сейм Латвії вніс поправки до закону про національну безпеку, щоб дозволити громадянам Латвії воювати за Україну.