Латвійця, який служив у російській армії, затримали за незаконний перетин кордону

Латвійські прикордонники затримали громадянина Латвії у Шкільбенській волості за незаконний перетин державного кордону з боку Росії. З’ясувалося, що він раніше служив у російському війську.

Джерело: Delfi, пише "Європейська правда"

Деталі: Під час розслідування Служба державної безпеки Латвії встановила, що чоловік служив у збройних силах країни-агресора – Росії.

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Дослівно: "СДБ порушила проти чоловіка кримінальну справу за статтею 95.1 Кримінального закону, тобто за порушення заборони, передбаченої Законом "Про національну безпеку", на службу у збройних силах Росії. Згідно з інформацією, наявною в розпорядженні СДБ, ця особа уклала контракт на військову службу з російськими збройними силами".

Деталі: Зі свого боку, Державна прикордонна служба відкрила проти нього кримінальне провадження за першою частиною 284-ї статті Кримінального закону, тобто за умисне незаконне перетинання державного кордону.

Розслідування за цими кримінальними провадженнями триває, і служби нададуть додаткову інформацію про хід розслідування відповідно до розвитку кримінальних процесів.

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