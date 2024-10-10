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Латвийца, служившего в российской армии, задержали за незаконное пересечение границы

"Украинская правда"Четверг, 10 октября 2024, 10:42
Латвийца, служившего в российской армии, задержали за незаконное пересечение границы
Иллюстративное фото Getty Images

Латвийские пограничники задержали гражданина Латвии в Шкильбенской волости за незаконное пересечение государственной границы со стороны России. Выяснилось, что он ранее служил в российской армии.

Источник: Delfi, пишет "Европейская правда"

Детали: В ходе расследования Служба государственной безопасности Латвии установила, что мужчина служил в вооруженных силах страны-агрессора - России.

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Дословно: "СГБ возбудила против мужчины уголовное дело по статье 95.1 Уголовного закона, то есть за нарушение запрета, предусмотренного Законом "О национальной безопасности", на службу в вооруженных силах России. Согласно информации, имеющейся в распоряжении СГБ, это лицо заключило контракт на военную службу с российскими вооруженными силами".

Детали: Со своей стороны, Государственная пограничная служба открыла против него уголовное производство по первой части 284-й статьи Уголовного закона, то есть за умышленное незаконное пересечение государственной границы.

Расследование по этим уголовным производствам продолжается, и службы предоставят дополнительную информацию о ходе расследования в соответствии с развитием уголовных процессов.

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границаЛатвияармия
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