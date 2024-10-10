Латвийца, служившего в российской армии, задержали за незаконное пересечение границы
Латвийские пограничники задержали гражданина Латвии в Шкильбенской волости за незаконное пересечение государственной границы со стороны России. Выяснилось, что он ранее служил в российской армии.
Источник: Delfi, пишет "Европейская правда"
Детали: В ходе расследования Служба государственной безопасности Латвии установила, что мужчина служил в вооруженных силах страны-агрессора - России.
Дословно: "СГБ возбудила против мужчины уголовное дело по статье 95.1 Уголовного закона, то есть за нарушение запрета, предусмотренного Законом "О национальной безопасности", на службу в вооруженных силах России. Согласно информации, имеющейся в распоряжении СГБ, это лицо заключило контракт на военную службу с российскими вооруженными силами".
Детали: Со своей стороны, Государственная пограничная служба открыла против него уголовное производство по первой части 284-й статьи Уголовного закона, то есть за умышленное незаконное пересечение государственной границы.
Расследование по этим уголовным производствам продолжается, и службы предоставят дополнительную информацию о ходе расследования в соответствии с развитием уголовных процессов.
Предыстория:
- В России в конце августа объявили в розыск латвийского экс-депутата Юриса Юрашса, который во время полномасштабной войны присоединился к Силам обороны Украины.
- В начале полномасштабной войны Сейм Латвии внес поправки в закон о национальной безопасности, чтобы позволить гражданам Латвии воевать за Украину.