РФ запустила по Україні 62 дрони та 8 ракет, збити вдалося 41 БПЛА – ПС

У ніч на 10 жовтня російська авіація атакувала Україну 62 уданими БпЛА та 8 ракетами. Сили протиповітряної оборони збили 41 повітряну ціль.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ в Telegram

Деталі: Усього радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід понад півсотні засобів повітряного нападу противника:

Реклама:

2 балістичні ракети Іскандер-М (район пусків – ТОТ Криму);

1 керовану авіаційну ракету Х-31П (із повітряного простору Криму);

2 керовані авіаційні ракети Х-59/69 (із повітряного простору Криму);

3 зенітні керовані ракети С-300 (із окупованої Донеччини);

62 ударні БпЛА (райони пусків – Приморсько-Ахтарськ, Курськ – РФ).

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони.

В результаті протиповітряної роботи було збито 41 ударний безпілотник над Миколаївською, Одеською, Херсонською, Київською, Черкаською, Дніпропетровською, Сумською, Полтавською, Запорізькою та Донецькою областями. Ще 14 безпілотників було знешкоджено, ймовірно, завдяки активним діям РЕБ.

У Повітряних силах також заявили, що у результаті атаки були уражені цивільні та критично важливі об’єкти інфраструктури в Одеській, Полтавській та Донецькій областях. Інформація щодо пошкоджень уточнюється.

РЕКЛАМА:

Дослівно: "Станом на 11.00 бойова робота триває! Декілька БпЛА (імовірно ударні) – в повітряному просторі України. Також спостерігається велика активність розвідувальних безпілотників на півночі та півдні".