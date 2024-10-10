РФ запустила по Украине 62 дрона и 8 ракет, сбить удалось 41 БпЛА – ВС

В ночь на 10 октября российская авиация атаковала Украину 62 удачными БпЛА и 8 ракетами. Силы противовоздушной обороны сбили 41 воздушную цель.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Детали: Всего радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение более полусотни средств воздушного нападения противника:

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2 баллистические ракеты Искандер-М (район пусков – ВОТ Крыма);

1 управляемую авиационную ракету Х-31П (из воздушного пространства Крыма);

2 управляемые авиационные ракеты Х-59/69 (из воздушного пространства Крыма);

3 зенитные управляемые ракеты С-300 (с оккупированной Донетчины);

62 ударных БпЛА (районы пусков - Приморско-Ахтарск, Курск – РФ).

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны.

В результате противовоздушной работы был сбит 41 ударный беспилотник над Николаевской, Одесской, Херсонской, Киевской, Черкасской, Днепропетровской, Сумской, Полтавской, Запорожской и Донецкой областями. Еще 14 беспилотников были обезврежены, вероятно, благодаря активным действиям РЭБ.

В Воздушных силах также заявили, что в результате атаки были поражены гражданские и критически важные объекты инфраструктуры в Одесской, Полтавской и Донецкой областях. Информация о повреждениях уточняется.

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Дословно: "По состоянию на 11.00 боевая работа продолжается! Несколько БпЛА (предположительно ударные) – в воздушном пространстве Украины. Также наблюдается большая активность разведывательных беспилотников на севере и юге".