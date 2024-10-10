Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

РФ запустила по Украине 62 дрона и 8 ракет, сбить удалось 41 БпЛА – ВС

"Украинская правда"Четверг, 10 октября 2024, 11:45
РФ запустила по Украине 62 дрона и 8 ракет, сбить удалось 41 БпЛА – ВС
Фото: Getty Images

В ночь на 10 октября российская авиация атаковала Украину 62 удачными БпЛА и 8 ракетами. Силы противовоздушной обороны сбили 41 воздушную цель.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Детали: Всего радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение более полусотни средств воздушного нападения противника: 

Реклама:
  • 2 баллистические ракеты Искандер-М (район пусков – ВОТ Крыма);
  • 1 управляемую авиационную ракету Х-31П (из воздушного пространства Крыма);
  • 2 управляемые авиационные ракеты Х-59/69 (из воздушного пространства Крыма);
  • 3 зенитные управляемые ракеты С-300 (с оккупированной Донетчины);
  • 62 ударных БпЛА (районы пусков - Приморско-Ахтарск, Курск – РФ).

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны.

В результате противовоздушной работы был сбит 41 ударный беспилотник над Николаевской, Одесской, Херсонской, Киевской, Черкасской, Днепропетровской, Сумской, Полтавской, Запорожской и Донецкой областями. Еще 14 беспилотников были обезврежены, вероятно, благодаря активным действиям РЭБ.

В Воздушных силах также заявили, что в результате атаки были поражены гражданские и критически важные объекты инфраструктуры в Одесской, Полтавской и Донецкой областях. Информация о повреждениях уточняется.

РЕКЛАМА:

Дословно: "По состоянию на 11.00 боевая работа продолжается! Несколько БпЛА (предположительно ударные) – в воздушном пространстве Украины. Также наблюдается большая активность разведывательных беспилотников на севере и юге".

ПВОВоздушные силы ВСУ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Нидерланды передадут Украине разведывательные БпЛА на сумму €42,6 млн

Байден, Шольц, Макрон и Стармер обсудили помощь Украине и План победы Зеленского

Узнал случайно во время этапа – осужденный в России Буткевич рассказал, как понял, что едет на обмен

фото, видео Обмен пленными: домой вернули еще 95 защитников

Украина вернула из плена военного и правозащитника Максима Буткевича

видео, дополненоПравительство показало видео, на котором военным из КНДР выдают российское снаряжение

Все новости...
ПВО
На Киевщине ПВО работала по вражеским беспилотникам
В Германии рассказали о планах поставок систем противовоздушной обороны IRIS-T Украине
Обломки ракеты упали в 3 районах Киева, повреждены кровля дома и микроавтобус, бушевал пожар – власти
Последние новости
08:02
дополнено Россия выпустила ракеты, тревога в 15 областях – Воздушные силы
07:49
ВСУ за сутки отминусовали 1 380 оккупантов и 8 танков
07:34
фото, видео, дополнено Удар по Одессе: повреждены 3-этажка, частные дома и авто
07:25
На Киевщине работает ПВО – ОВА
06:50
ПВО уничтожила все дроны, которые летели на Киев, но снова тревога из-за угрозы ракет – КГВА
06:25
обновляетсяРоссияне запустили несколько групп ударных БпЛА в Украину
06:05
Обломок дрона залетел в окно: в Киеве оперируют женщину – Кличко
05:55
Россия потратила почти €100 млн, чтобы сорвать выборы в Молдове – Bloomberg
05:08
Путин продолжает демонстрировать, что не заинтересован в мирных переговорах – ISW
04:46
В Киеве работает ПВО – МВА
Все новости...
Реклама:
Реклама: