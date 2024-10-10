Рада дозволила іноземцям служити в ЗСУ на офіцерських посадах

Верховна Рада прийняла в цілому законопроєкт, який дозволяє іноземцям та особами без громадянства проходити службу у Збройних силах за контрактом на офіцерських посадах.

Джерело: народний депутат Ярослав Железняк у Telegram, міністр оборони Рустем Умєров у Telegram

Деталі: За прийняття законопроєкту "Про внесення змін до деяких законів України щодо порядку проходження військової служби за контрактом іноземцями та особами без громадянства у Збройних Силах України, Державній спеціальній службі транспорту та Національній гвардії України", №12023 проголосували 276 народних депутатів.

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Пряма мова Умєрова: "За 2.5 роки війни проти російської агресії ми побачили чимало іноземців, які доєдналися до Сил оборони і довели свою спроможність ефективно виконувати складні завдання на полі бою.

Сьогодні Верховна Рада України ухвалила важливий закон, розроблений Міністерством оборони, який відкриває шлях до збільшення кількості іноземців, які проходитимуть службу за контрактом на посадах офіцерського складу у ЗСУ, Держспецтрансі та Нацгвардії".

Більше деталей: Умєров нагадав, що раніше вони могли служити лише на рядових та сержантських посадах, "але новий закон посилює кадровий потенціал нашого війська".

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У пояснювальній записці до законопроєкту зазначається, що необхідність удосконалення законодавства виникла у зв’язку із складною оперативною обстановкою, що склалася на лінії бойового зіткнення та потребує значного збільшення чисельності бойового складу ЗСУ та інших військових формувань.

Зокрема, йдеться як про проведення додаткових заходів мобілізації, так і за рахунок залучення у добровільному порядку на військову службу за контрактом усіх бажаючих, які мають відповідні військово-облікові спеціальності та бойовий досвід, у тому числі серед іноземців та осіб без громадянства.