Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Рада дозволила іноземцям служити в ЗСУ на офіцерських посадах

Станіслав ПогоріловЧетвер, 10 жовтня 2024, 15:40
Рада дозволила іноземцям служити в ЗСУ на офіцерських посадах
Фото: Getty Images

Верховна Рада прийняла в цілому законопроєкт, який дозволяє іноземцям та особами без громадянства проходити службу у Збройних силах за контрактом на офіцерських посадах.

Джерело: народний депутат Ярослав Железняк у Telegram, міністр оборони Рустем Умєров у Telegram

Деталі: За прийняття законопроєкту "Про внесення змін до деяких законів України щодо порядку проходження військової служби за контрактом іноземцями та особами без громадянства у Збройних Силах України, Державній спеціальній службі транспорту та Національній гвардії України", №12023 проголосували 276 народних депутатів.

Реклама:

Пряма мова Умєрова: "За 2.5 роки війни проти російської агресії ми побачили чимало іноземців, які доєдналися до Сил оборони і довели свою спроможність ефективно виконувати складні завдання на полі бою.

Сьогодні Верховна Рада України ухвалила важливий закон, розроблений Міністерством оборони, який відкриває шлях до збільшення кількості іноземців, які проходитимуть службу за контрактом на посадах офіцерського складу у ЗСУ, Держспецтрансі та Нацгвардії".

Більше деталей: Умєров нагадав, що раніше вони могли служити лише на рядових та сержантських посадах, "але новий закон посилює кадровий потенціал нашого війська".

РЕКЛАМА:

У пояснювальній записці до законопроєкту зазначається, що необхідність удосконалення законодавства виникла у зв’язку із складною оперативною обстановкою, що склалася на лінії бойового зіткнення та потребує значного збільшення чисельності бойового складу ЗСУ та інших військових формувань.

Зокрема, йдеться як про проведення додаткових заходів мобілізації, так і за рахунок залучення у добровільному порядку на військову службу за контрактом усіх бажаючих, які мають відповідні військово-облікові спеціальності та бойовий досвід, у тому числі серед іноземців та осіб без громадянства.

Верховна РадаЗбройні силивійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Нацполіція: Всі повідомлення про замінування 14 жовтня були неправдивими

Через побиття в гуртожитку першокурсник втратив селезінку: омбудсмен вимагає розслідування

фото, оновлено Росіяни вдарили ракетами по Миколаєву: 1 загибла, 23 поранених, пошкоджений об’єкт інфраструктури

інфографіка80% українців за закон про заборону релігійних організацій пов'язаних із РПЦ

Опитування: Трамп випереджає Гарріс у достроковому голосуванні в ключових штатах

Угорщина хоче збільшити поставки газу від "Газпрому" у 2025 році – Сійярто

Усі новини...
ЄС вийшов із заявою щодо ударів РФ по кораблях із зерном: Це відповідь охочим до миру з Путіним
НАТО з понеділка починає масштабні ядерні навчання
Міноборони схвалило новий полегшений бронежилет для штурмовиків
Норвегія на розширення виробництва зброї для України виділяє майже $90 млн
Останні новини
11:51
БоксЕра Кличка: перша помста за брата та унікальний рекорд в історії гевівейту
11:39
Гетманцев розповів, які податки підвищаться та чи законно це робити "заднім числом"
11:37
Нацполіція: Всі повідомлення про замінування 14 жовтня були неправдивими
11:22
Через побиття в гуртожитку першокурсник втратив селезінку: омбудсмен вимагає розслідування
11:16
фото, оновлено Росіяни вдарили ракетами по Миколаєву: 1 загибла, 23 поранених, пошкоджений об’єкт інфраструктури
11:10
інфографіка80% українців за закон про заборону релігійних організацій пов'язаних із РПЦ
11:03
оновленоВся Україна була в тривозі через зліт МіГ-31К
10:53
Ціни на нафту падають на тлі прогнозів щодо зниження попиту
10:41
Опитування: Трамп випереджає Гарріс у достроковому голосуванні в ключових штатах
10:40
Український фільм "Порцелянова війна" номінований на премію американських кінокритиків
Усі новини...
Реклама:
Реклама: