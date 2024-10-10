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Рада разрешила иностранцам служить в ВСУ на офицерских должностях

Станислав ПогориловЧетверг, 10 октября 2024, 15:40
Рада разрешила иностранцам служить в ВСУ на офицерских должностях
Фото: Getty Images

Верховная Рада приняла в целом законопроект, который позволяет иностранцам и лицами без гражданства проходить службу в Вооруженных силах по контракту на офицерских должностях.

Источник: народный депутат Ярослав Железняк в Telegram, министр обороны Рустем Умеров в Telegram

Детали: За принятие законопроекта "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно порядка прохождения военной службы по контракту иностранцами и лицами без гражданства в Вооруженных Силах Украины, Государственной специальной службе транспорта и Национальной гвардии Украины", №12023 проголосовали 276 народных депутатов.

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Прямая речь Умерова: "За 2.5 года войны против российской агрессии мы увидели немало иностранцев, которые присоединились к Силам обороны и доказали свою способность эффективно выполнять сложные задачи на поле боя.

Сегодня Верховная Рада Украины приняла важный закон, разработанный Министерством обороны, который открывает путь к увеличению количества иностранцев, которые будут проходить службу по контракту на должностях офицерского состава в ВСУ, Госспецтрансе и Нацгвардии".

Больше деталей: Умеров напомнил, что раньше они могли служить только на рядовых и сержантских должностях, "но новый закон усиливает кадровый потенциал нашей армии".

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В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что необходимость совершенствования законодательства возникла в связи со сложной оперативной обстановкой, сложившейся на линии боевого соприкосновения и требует значительного увеличения численности боевого состава ВСУ и других военных формирований.

В частности, речь идет как о проведении дополнительных мероприятий мобилизации, так и за счет привлечения в добровольном порядке на военную службу по контракту всех желающих, имеющих соответствующие военно-учетные специальности и боевой опыт, в том числе среди иностранцев и лиц без гражданства.

Верховная РадаВооруженные силывойна
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