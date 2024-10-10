Зеленський заявив, що не обговорював з союзниками припинення вогню

Президент Володимир Зеленський на спільному брифінгу зі своїм французьким колегою Емманюелем Макроном заявив, що не обговорював із главами країн-партнерів питання припинення вогню у війні з Росією.

Джерело: "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Зеленського: "Це не тема наших обговорень - будь-яке припинення вогню - із союзниками, і ми не говорили про це. Я бачив у ЗМІ щось, що сьогодні було багато інформації, що я прийшов, щоб поговорити про припинення вогню. Ні, ні, це неправда".

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Деталі: Він наголосив, що наступний мирний саміт має відбутися в листопаді, його дата поки що не визначена.

"План (перемоги) буде на столі (саміті миру). Я не знаю дату, я думаю, ніхто не знає на сьогодні. Але ми підготуємо все, що ми вирішили, на початку листопада. План буде з усіма подробицями", - сказав Зеленський.

Що було раніше: Володимир Зеленський під час візиту до Хорватії заявив, що бачить можливість вже у найближчі місяці закласти передумови для завершення російсько-української війни у 2025 році на прийнятних для України умовах.