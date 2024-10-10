Зеленский заявил, что не обсуждал с союзниками прекращение огня

Президент Владимир Зеленский на совместном брифинге со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном заявил, что не обсуждал с главами стран-партнеров вопрос прекращения огня в войне с Россией.

Источник: "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Зеленского: "Это не тема наших обсуждений - любое прекращение огня - с союзниками, и мы не говорили об этом. Я видел в СМИ что-то, что сегодня было много информации, что я пришел, чтобы поговорить о прекращении огня. Нет, нет, это неправда".

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Детали: Он отметил, что следующий мирный саммит должен состояться в ноябре, его дата пока не определена.

"План (победы) будет на столе (саммите мира). Я не знаю дату, я думаю, никто не знает на сегодня. Но мы подготовим все, что мы решили, в начале ноября. План будет со всеми подробностями", - сказал Зеленский.

Что предшествовало: Владимир Зеленский во время визита в Хорватию заявил, что видит возможность уже в ближайшие месяцы заложить предпосылки для завершения российско-украинской войны в 2025 году на приемлемых для Украины условиях.