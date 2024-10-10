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Правоохоронці арештували чоловіка, який публікував відео з образами загиблих військових

Тетяна ОлійникЧетвер, 10 жовтня 2024, 20:27
Правоохоронці арештували чоловіка, який публікував відео з образами загиблих військових
Фото - сбу

Суд взяв під варту чоловіка, який насміхався над загиблими військовослужбовцями та знімав відео на Майдані Незалежності.

Джерело: Служба безпеки України

Дослівно: "Йдеться про столичного вчителя музики – ідеологічного прихильника кремлівського режиму, який після приватних занять записував провокативні відеоролики та публікував проросійські фейки.

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СБУ та Нацполіція затримали його "по гарячих слідах" одразу після того, як він виклав у мережу відеоролик, записаний біля місця вшанування загиблих Героїв на Майдані Незалежності.

 
фото - сбу

На цьому відео він паплюжив честь загиблих воїнів та принижував діючих військовослужбовців України".

Деталі: СБУ вияснила, що чоловік створив два Telegram-канали, в яких героїзував росіян та поширював дезінформацію про Сили оборони.

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За клопотанням Офісу генпрокурора фігуранту обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Йому загрожує до 8 років ув’язнення.

СБУполіціясуд
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