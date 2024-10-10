Правоохранители арестовали мужчину, который публиковал видео с оскорблениями погибших военных
Суд взял под стражу мужчину, который насмехался над погибшими военнослужащими и снимал видео на Майдане Независимости.
Источник: Служба безопасности Украины
Дословно: "Речь идет о столичном учителе музыки - идеологическом стороннике кремлевского режима, который после частных занятий записывал провокационные видеоролики и публиковал пророссийские фейки.
СБУ и Нацполиция задержали его "по горячим следам" сразу после того, как он выложил в сеть видеоролик, записанный возле места чествования погибших Героев на Майдане Независимости.
На этом видео он порочил честь погибших воинов и унижал действующих военнослужащих Украины".
Детали: СБУ выяснила, что мужчина создал два Telegram-канала, в которых героизировал россиян и распространял дезинформацию о Силах обороны.
По ходатайству Офиса генпрокурора фигуранту избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.
Ему грозит до 8 лет заключения.