Зеленський: План для проведення наступного Саміту миру "буде на столі" в листопаді

Президент України Володимир Зеленський під час короткого спілкування зі ЗМІ після зустрічі з президентом Франції Емманюелем Макроном у Парижі заявив, що у листопаді підготовка до організації наступного Саміту миру має завершитись, але сама дата саміту поки невідома.

Джерело: "Європейська правда"

Пряма мова Зеленського: "Наступний саміт миру має відбутися. У листопаді план буде вже "на столі" – а дати я не знаю. Думаю, зараз ніхто її не знає. Але ми будемо готувати все так, як вирішили. На початку листопада план вже буде, з усіма деталями".

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Макрон зі свого боку нагадав, що у жовтні будуть проходити тематичні конференції за різними пунктами "формули миру", над якими працюють окремі групи країн, і Франція, зокрема, 17 жовтня організовує таку тематичну зустріч щодо пункту про ядерну безпеку.

Зеленський розповів, що розкрив Макрону свій "план перемоги", піднімав питання про боєприпаси та про зняття обмежень для України на застосування західної далекобійної зброї, а також залучення фінансування для того, щоб Україна могла виробляти більше власних ударних безпілотників.

Президент України запевнив, що не обговорює із союзниками ніякого "припинення вогню" і про це не йшлося у тому числі на зустрічі з Макроном.

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