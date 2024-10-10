Зеленский: План для проведения следующего Саммита мира «будет на столе» в ноябре

Президент Украины Владимир Зеленский во время короткого общения со СМИ после встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Париже заявил, что в ноябре подготовка к организации следующего Саммита мира должна завершиться, но сама дата саммита пока неизвестна.

Источник: "Европейская правда"

Прямая речь Зеленского: "Следующий саммит мира должен состояться. В ноябре план будет уже "на столе" - а даты я не знаю. Думаю, сейчас никто ее не знает. Но мы будем готовить все так, как решили. В начале ноября план уже будет, со всеми деталями".

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Макрон в свою очередь напомнил, что в октябре будут проходить тематические конференции по различным пунктам "формулы мира", над которыми работают отдельные группы стран, и Франция, в частности, 17 октября организует такую тематическую встречу по пункту о ядерной безопасности.

Зеленский рассказал, что раскрыл Макрону свой "план победы", поднимал вопрос о боеприпасах и о снятии ограничений для Украины на применение западного дальнобойного оружия, а также привлечение финансирования для того, чтобы Украина могла производить больше собственных ударных беспилотников.

Президент Украины заверил, что не обсуждает с союзниками никакого "прекращения огня" и об этом не шла речь в том числе на встрече с Макроном.

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