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Війська РФ вдарили по Куп’янщині: одна людина загинула, ще одна поранена

Тетяна ОлійникЧетвер, 10 жовтня 2024, 21:39
Війська РФ вдарили по Куп’янщині: одна людина загинула, ще одна поранена
Фото - Харківська обласна прокуратура

Російська армія 10 жовтня завдала ударів по Куп’янському району на Харківщині: одна людина загинула, ще одна зазнала поранень.

Джерело: Харківська обласна прокуратура

Дослівно: "За даними слідства, вдень 10 жовтня збройні сили РФ обстріляли с. Кругляківка Купʼянського району: загинула 64-річна жінка.

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Також сьогодні близько 16:30 окупанти вдарили і по Купʼянську. Отримав поранення 77-річний чоловік, його доставили до лікарні".

Деталі: У населених пунктах, що були під обстрілами, пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди.

війнаобстрілХарківська область
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