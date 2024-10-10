Війська РФ вдарили по Куп’янщині: одна людина загинула, ще одна поранена
Четвер, 10 жовтня 2024, 21:39
Російська армія 10 жовтня завдала ударів по Куп’янському району на Харківщині: одна людина загинула, ще одна зазнала поранень.
Джерело: Харківська обласна прокуратура
Дослівно: "За даними слідства, вдень 10 жовтня збройні сили РФ обстріляли с. Кругляківка Купʼянського району: загинула 64-річна жінка.
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Також сьогодні близько 16:30 окупанти вдарили і по Купʼянську. Отримав поранення 77-річний чоловік, його доставили до лікарні".
Деталі: У населених пунктах, що були під обстрілами, пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди.