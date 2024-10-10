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Войска РФ ударили по Купянщине: один человек погиб, один ранен

Татьяна ОлейникЧетверг, 10 октября 2024, 21:39
Войска РФ ударили по Купянщине: один человек погиб, один ранен
Фото - Харьковская областная прокуратура

Российская армия 10 октября нанесла удары по Купянскому району Харьковской области: один человек погиб, еще один получил ранения.

Источник: Харьковская областная прокуратура

Дословно: "По данным следствия, днем 10 октября вооруженные силы РФ обстреляли с. Кругляковка Купянского района: погибла 64-летняя женщина.

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Также сегодня около 16:30 оккупанты ударили и по Купянску. Получил ранения 77-летний мужчина, его доставили в больницу".

Детали: В населенных пунктах, которые были под обстрелами, повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.

войнаобстрелХарьковская область
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