На фронті відбулося 114 бойових зіткнень, найгарячіше на трьох напрямках – Генштаб

Від початку доби 10 жовтня на фронті відбулось 114 бойових зіткнень, найгарячішою є ситуація на Лиманському, Покровському та Курахівському напрямках.

Джерело: зведення Генштабу станом на 22:00 10 жовтня

Дослівно: "За сьогодні противник завдав по території України чотири ракетні удари (15 ракет), 45 авіаційних ударів (75 КАБ), використав для ураження 635 дронів-камікадзе. Здійснив понад 3400 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів".

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Деталі: На Харківському напрямку ворог чотири рази атакував неподалік Вовчанська та Тихого.

На Куп’янському напрямку ворог протягом дня 12 разів намагався просунутися до наших позицій неподалік Синьківки, Лозової, Колісниківки та Степової Новоселівки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 30 разів в районах Дружелюбівки, Греківки, Площанки, Невського, Макіївки, Новосадового, Торського та в Серебрянському лісі.

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На Сіверському напрямку ворог чотири рази упродовж дня безуспішно намагався прорвати нашу оборону поблизу Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку активність ворога вилилась в сім бойових зіткнень. Шість атак поблизу Оріхово-Василівки, Часового Яру та Ступочок зупинені, на даний час точиться бій в районі Часового Яру.

На Торецькому напрямку наші війська відбивали сім атак противника поблизу Торецька та Щербинівки.

Ворог 18 разів намагався вклинитися в нашу оборону на Покровському напрямку. Від початку доби окупанти в районах населених пунктів Селидове, Крутий Яр, Промінь, Лисівка, Миролюбівка та Калинове 17 разів отримали жорстку відсіч від наших захисників.

На Курахівському напрямку ворог 15 разів атакував наші позиції. Найбільшу активність проявляв у районі Новоселидівки, Кремінної Балки, Цукуриного, Георгіївки, Костянтинівки, Катеринівки та Антонівки, де українські захисники відбили 13 атак, два боєзіткнення триває.

На Времівському напрямку наші війська відбили дев’ять атак противника, окупанти намагаються просунутись в напрямку Богоявленки.

Окупанти, без успіху, двічі спробували атакувати наші позиції на Оріхівському напрямку поблизу Малої Токмачки та Роботиного.

На Придніпровському напрямку противник не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій.