На фронте произошло 114 боевых столкновений, горячее всего на трех направлениях – Генштаб

С начала суток 10 октября на фронте произошло 114 боевых столкновений, самой горячей является ситуация на Лиманском, Покровском и Кураховском направлениях.

Источник: сводка Генштаба по состоянию на 22:00 10 октября

Дословно: "За сегодня противник нанес по территории Украины четыре ракетных удара (15 ракет), 45 авиационных ударов (75 КАБ), использовал для поражения 635 дронов-камикадзе. Осуществил более 3400 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов".

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Детали: На Харьковском направлении враг четыре раза атаковал неподалеку Волчанска и Тихого.

На Купянском направлении враг в течение дня 12 раз пытался продвинуться к нашим позициям неподалеку Синьковки, Лозовой, Колесниковки и Степной Новоселовки.

На Лиманском направлении враг атаковал 30 раз в районах Дружелюбовки, Грековки, Площанки, Невского, Макеевки, Новосадового, Торского и в Серебрянском лесу.

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На Северском направлении враг четыре раза в течение дня безуспешно пытался прорвать нашу оборону вблизи Верхнекаменского.

На Краматорском направлении активность врага вылилась в семь боевых столкновений. Шесть атак вблизи Орехово-Васильевки, Часового Яра и Ступочек остановлены, в настоящее время идет бой в районе Часового Яра.

На Торецком направлении наши войска отражали семь атак противника вблизи Торецка и Щербиновки.

Враг 18 раз пытался вклиниться в нашу оборону на Покровском направлении. С начала суток оккупанты в районах населенных пунктов Селидово, Крутой Яр, Луч, Лысовка, Миролюбовка и Калиново 17 раз получили жесткий отпор от наших защитников.

На Кураховском направлении враг 15 раз атаковал наши позиции. Наибольшую активность проявлял в районе Новоселидовки, Кременной Балки, Цукурино, Георгиевки, Константиновки, Катериновки и Антоновки, где украинские защитники отбили 13 атак, два боестолкновения продолжаются.

На Времовском направлении наши войска отбили девять атак противника, оккупанты пытаются продвинуться в направлении Богоявленки.

Оккупанты, без успеха, дважды попытались атаковать наши позиции на Ореховском направлении вблизи Малой Токмачки и Роботино.

На Приднепровском направлении противник не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций.