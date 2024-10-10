ЗМІ: Ізраїль атакував Бейрут: 22 людини загинули, понад сотня поранених

Армія оборони Ізраїлю 10 жовтня завдала ракетного удару по столиці Лівану. Відомо про 22 загиблих та 117 поранених.

Джерело: BBC news

Деталі: Удари прийшлися по житлових будинках у двох районах центральної частини міста.

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Зазначається, що ракети влучили ввечері, коли багато жителів повернулися з роботи та були вдома чи на вулицях.

Одна з ракет поцілила у третій поверх житлової восьмиповерхівки, у ще одному районі ракетний удар повністю зруйнував чотириповерхівку.