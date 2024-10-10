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СМИ: Израиль атаковал Бейрут: 22 человека погибли, более сотни раненых

Татьяна ОлейникЧетверг, 10 октября 2024, 23:52
СМИ: Израиль атаковал Бейрут: 22 человека погибли, более сотни раненых
Последствия удара по Бейруту. фото - Murat Sengul/Anadolu via Getty Images

Армия обороны Израиля 10 октября нанесла ракетный удар по столице Ливана. Известно о 22 погибших и 117 раненых.

Источник: BBC news

Детали: Удары пришлись по жилым домам в двух районах центральной части города.

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Отмечается, что ракеты попали вечером, когда многие жители вернулись с работы и были дома или на улицах.

Одна из ракет попала в третий этаж жилой восьмиэтажки, в еще одном районе ракетный удар полностью разрушил четырехэтажку.

ИзраильЛиван
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