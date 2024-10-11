Росіяни з вечора атакують безпілотниками регіони України

Увечері 10 жовтня росіяни запустили ударні безпілотники по території України.

Джерело: Повітряні сили

Деталі: О 23:48 ПС повідомили, що БпЛА на межі Харківської та Дніпропетровської області, курс південний.

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Станом на 23:49: БпЛА на Сумщині, курс південно-західний.

Дослівно ПС о 00:10: "БпЛА з Сумщини, курсом на Полтавщину.

БпЛА в північній частині Дніпропетровщини, курс південний/південно-західний".

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00:27: "БпЛА з Сумщини змінили курс на Чернігівщину.

БпЛА на Дніпропетровщині курсом на Павлоград".

1:27: "Декілька груп БпЛА на Сумщині, постійно змінюють курс.

БпЛА в північній частині Полтавщини, курс південно-західний".

1:55: "БпЛА на півдні Чернігівщини курсом на Київщину.

БпЛА на Сумщині, постійно змінюють курс.

БпЛА на півночі та заході Полтавщини, курс південний.

БпЛА на межі Полтавщини та Харківщини, курс південний".

2:43: "БпЛА на півдні Чернігівщини, курсом на Київщину.

БпЛА на півночі Київщини, курсом на Житомирщину.

БпЛА на Сумщині, курс південно-західний.

БпЛА на півночі та центрі Полтавщини, курс західний.

БпЛА на Харківщині, курс південний".

2:44: "БпЛА курсом на Черкаси".

3:53: "Рух ударних БпЛА:

БпЛА на півночі Полтавщини, курс західний.

БпЛА на півночі та сході Київщини, курс західний.

БпЛА на сході Житомирщини, курс західний.

БпЛА на сході Черкащини, курс західний.

БпЛА східніше Дніпра, курс південно-західний".

4:52: "БпЛА на Сумщині, курсом на Чернігівщину.

БпЛА на півдні Чернігівщини, курс західний.

БпЛА на півночі Черкащини, курс західний.

БпЛА на Київщині, курс західний.

БпЛА на півночі Житомирщини, постійно змінює курс".

6:01: "БпЛА на Київщині, курс західний.

БпЛА на півночі Черкащини, курс західний.

БпЛА на Сумщині курсом на Чернігівщину.

БпЛА на півдні Чернігівщини, курс західний.

БпЛА на північ Житомирщини, курс західний".

6:07: "БпЛА на півдні Полтавщини, курсом на Дніпропетровщину".

6:51: "БпЛА в південній частині Чернігівщини, постійно змінюють курс.

БпЛА з Київщини, курсом на Вінниччину та Житомирщину.

БпЛА на межі Київщини та Житомирщини, курс західний.

БпЛА з Сумщини, курсом на Полтавщину".

7:34: БпЛА на Вінниччині, курсом на Хмельниччину; БпЛА на межі Вінниччини та Житомирщини, курс західний; БпЛА східніше Житомира, курс західний; БпЛА на Сумщині, курсом на Полтавщину; БпЛА на Полтавщині, курс південно-західний; БпЛА в західній частині Київщини, постійно змінює курс.

8:50: БпЛА на півдні Київщини, курс західний/південно-західний; БпЛА в східній частині Кіровоградщини, курс західний; БпЛА в західній частині Полтавщини, курс західний; БпЛА на межі Київщини та Черкащини, курс західний; БпЛА в південній частині Сумщини, курс південний.

9:48: БпЛА в північній частині Вінниччині, курсом на Хмельниччину; БпЛА в південній частині Житомирщини, курс західний; БпЛА на Полтавщині, курс західний; Повторні пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Сумщині.