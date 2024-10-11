Росіяни з вечора атакують безпілотниками регіони України
Увечері 10 жовтня росіяни запустили ударні безпілотники по території України.
Джерело: Повітряні сили
Деталі: О 23:48 ПС повідомили, що БпЛА на межі Харківської та Дніпропетровської області, курс південний.
Станом на 23:49: БпЛА на Сумщині, курс південно-західний.
Дослівно ПС о 00:10: "БпЛА з Сумщини, курсом на Полтавщину.
БпЛА в північній частині Дніпропетровщини, курс південний/південно-західний".
00:27: "БпЛА з Сумщини змінили курс на Чернігівщину.
БпЛА на Дніпропетровщині курсом на Павлоград".
1:27: "Декілька груп БпЛА на Сумщині, постійно змінюють курс.
БпЛА в північній частині Полтавщини, курс південно-західний".
1:55: "БпЛА на півдні Чернігівщини курсом на Київщину.
БпЛА на Сумщині, постійно змінюють курс.
БпЛА на півночі та заході Полтавщини, курс південний.
БпЛА на межі Полтавщини та Харківщини, курс південний".
2:43: "БпЛА на півдні Чернігівщини, курсом на Київщину.
БпЛА на півночі Київщини, курсом на Житомирщину.
БпЛА на Сумщині, курс південно-західний.
БпЛА на півночі та центрі Полтавщини, курс західний.
БпЛА на Харківщині, курс південний".
2:44: "
БпЛА на Вінниччині, курсом на Хмельниччину; БпЛА на межі Вінниччини та Житомирщини, курс західний; БпЛА східніше Житомира, курс західний; БпЛА на Сумщині, курсом на Полтавщину; БпЛА на Полтавщині, курс південно-західний; БпЛА в західній частині Київщини, постійно змінює курс.
8:50: БпЛА на півдні Київщини, курс західний/південно-західний; БпЛА в східній частині Кіровоградщини, курс західний; БпЛА в західній частині Полтавщини, курс західний; БпЛА на межі Київщини та Черкащини, курс західний; БпЛА в південній частині Сумщини, курс південний.
9:48: БпЛА в північній частині Вінниччині, курсом на Хмельниччину; БпЛА в південній частині Житомирщини, курс західний; БпЛА на Полтавщині, курс західний; Повторні пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Сумщині.