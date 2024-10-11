Россияне с вечера атакуют беспилотниками регионы Украины

Вечером 10 октября россияне запустили ударные беспилотники по территории Украины.

Источник: Воздушные силы

Детали: В 23:48 ВС сообщили, что БпЛА на границе Харьковской и Днепропетровской области, курс южный.

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По состоянию на 23:49: БпЛА на Сумщине, курс юго-западный.

Дословно ВС в 00:10: "БпЛА с Сумщины, курсом на Полтавщину.

БпЛА в северной части Днепропетровщины, курс южный/юго-западный".

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00:27: "БпЛА с Сумщины изменили курс на Черниговщину.

БпЛА на Днепропетровщине курсом на Павлоград".

1:27: "Несколько групп БпЛА на Сумщине, постоянно меняют курс.

БпЛА в северной части Полтавщины, курс юго-западный".

1:55: "БпЛА на юге Черниговщины курсом на Киевщину.

БпЛА на Сумщине, постоянно меняют курс.

БпЛА на севере и западе Полтавщины, курс южный.

БпЛА на границе Полтавщины и Харьковщины, курс южный".

2:43: "БпЛА на юге Черниговщины, курсом на Киевщину.

БпЛА на севере Киевщины, курсом на Житомирщину.

БпЛА на Сумщине, курс юго-западный.

БпЛА на севере и центре Полтавщины, курс западный.

БпЛА на Харьковщине, курс южный".

2:44: "БпЛА курсом на Черкассы".

3:53: "Движение ударных БпЛА:

БпЛА на севере Полтавщины, курс западный.

БпЛА на севере и востоке Киевщины, курс западный.

БпЛА на востоке Житомирщины, курс западный.

БпЛА на востоке Черкасской области, курс западный.

БпЛА восточнее Днепра, курс юго-западный".

4:52: "БпЛА на Сумщине, курсом на Черниговщину.

БпЛА на юге Черниговщины, курс западный.

БпЛА на севере Черкасской области, курс западный.

БпЛА на Киевщине, курс западный.

БпЛА на севере Житомирщины, постоянно меняет курс".

6:01: "БпЛА на Киевщине, курс западный.

БпЛА на севере Черкасской области, курс западный.

БпЛА на Сумщине курсом на Черниговщину.

БпЛА на юге Черниговщины, курс западный.

БпЛА на север Житомирщины, курс западный".

6:07: "БпЛА на юге Полтавщины, курсом на Днепропетровщину".

6:51: "БпЛА в южной части Черниговщины, постоянно меняют курс.

БпЛА с Киевщины, курсом на Виннитчину и Житомирщину.

БпЛА на границе Киевщины и Житомирщины, курс западный.

БпЛА с Сумщины, курсом на Полтавщину".

7:34: БпЛА на Виннитчине, курсом на Хмельнитчину; БпЛА на границе Винницкой и Житомирской областей, курс западный; БпЛА восточнее Житомира, курс западный; БпЛА на Сумщине, курсом на Полтавщину; БпЛА на Полтавщине, курс юго-западный; БпЛА в западной части Киевщины, постоянно меняет курс.

8:50: БпЛА на юге Киевщины, курс западный/юго-западный; БпЛА в восточной части Кировоградщины, курс западный; БпЛА в западной части Полтавщины, курс западный; БпЛА на границе Киевщины и Черкасщины, курс западный; БпЛА в южной части Сумщины, курс южный.

9:48: БпЛА в северной части Винницкой области, курсом на Хмельнитчину; БпЛА в южной части Житомирщины, курс западный; БпЛА на Полтавщине, курс западный; Повторные пуски управляемых авиационных бомб тактической авиацией на Сумщине.