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CPJ закликає припинити систематичний тиск з боку Офісу президента на "Українську правду"

"Українська правда"П'ятниця, 11 жовтня 2024, 05:58
CPJ закликає припинити систематичний тиск з боку Офісу президента на Українську правду
Фото: "Українська правда" у facebook

Комітет захисту журналістів (CPJ) заявив, що українська влада повинна припинити перешкоджати незалежному виданню "Українська правда" (УП).

Джерело: заява CPJ

Пряма мова Гульнози Саїд, координаторки програм CPJ у Європі та Центральній Азії: "Провідне незалежне українське ЗМІ "Українська правда" заплатило високу ціну за чверть століття ретельного висвітлення подій.

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Зусилля Офісу президента України перешкоджати роботі видання є нічим іншим як антидемократичними, враховуючи важливу роль редакції у відстоюванні ключової національної цінності – свободи преси".

"Українська влада ніколи не повинна перешкоджати проведенню журналістських розслідувань як у мирний, так і у воєнний час".

Що передувало: "Українська правда" опублікувала 9 жовтня заяву, в якій заявила, що зазнає "постійного та систематичного тиску" з боку Офісу президента України Володимира Зеленського з метою заборонити урядовцям спілкуватися з "певними журналістами".

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Деталі: Програмний директор УП Андрій Бистров повідомив CPJ, що посадовці регулярно отримують вказівки не спілкуватися з виданням з певних питань.

Видання стверджувало, що Офіс президента також тиснув на приватні компанії, щоб вони відмовилися від реклами, і деякі рекламодавці відмовилися після дзвінків з ОП.

За словами Бистрова, зусилля з блокування інформації "зазвичай активізуються після публікації резонансних журналістських розслідувань або аналітичних статей про політичну ситуацію в Україні".

В емоційній серпневій розмові між Зеленським і журналістом УП Романом Кравцем Зеленський звинуватив видання в тому, що воно отримує вказівки від інших політичних сил щодо формування висвітлення новин – вказівки, відомі як "темники".

Головна редакторка "Української правди" Севгіль Мусаєва заперечила таку практику.

Дослівно CPJ: "Двоє журналістів "Української правди", Георгій Гонгадзе та Павло Шеремет, були вбиті у зв'язку з їхньою роботою з моменту заснування видання у 2000 році; інші, включаючи Мусаєву, зазнавали перешкод і погроз у зв'язку з їхньою роботою.

Кілька інших українських журналістів-розслідувачів також зіткнулися зі стеженням, насильством і залякуванням у зв'язку зі своєю роботою після повномасштабного вторгнення Росії у країну".

Деталі: У Комітеті додали, що CPJ звернувся до офісу Зеленського за коментарем, але наразі не отримав відповіді.

ЗМІОфіс президента
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