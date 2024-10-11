CPJ призывает прекратить систематическое давление со стороны Офиса президента на "Украинскую правду"

Комитет защиты журналистов (CPJ) заявил, что украинские власти должны прекратить препятствовать независимому изданию "Украинская правда" (УП).

Источник: заявление CPJ

Прямая речь Гульнозы Саид, координатора программ CPJ в Европе и Центральной Азии: "Ведущее независимое украинское СМИ "Украинская правда" заплатило высокую цену за четверть века тщательного освещения событий.

Реклама:

Усилия Офиса президента Украины препятствовать работе издания являются ничем иным как антидемократическими, учитывая важную роль редакции в отстаивании ключевой национальной ценности – свободы прессы".

"Украинская власть никогда не должна препятствовать проведению журналистских расследований как в мирное, так и в военное время".

Что предшествовало: "Украинская правда" опубликовала 9 октября заявление, в котором заявила, что испытывает „постоянное и систематическое давление" со стороны Офиса президента Украины Владимира Зеленского с целью запретить чиновникам общаться с „определенными журналистами".

РЕКЛАМА:

Детали: Программный директор УП Андрей Быстров сообщил CPJ, что чиновники регулярно получают указания не общаться с изданием по определенным вопросам.

Издание утверждало, что Офис президента также давил на частные компании, чтобы они отказались от рекламы, и некоторые рекламодатели отказались после звонков из ОП.

По словам Быстрова, усилия по блокированию информации "обычно активизируются после публикации резонансных журналистских расследований или аналитических статей о политической ситуации в Украине".

В эмоциональном августовском разговоре между Зеленским и журналистом УП Романом Кравцом Зеленский обвинил издание в том, что оно получает указания от других политических сил по формированию освещения новостей - указания, известные как "темники".

Главный редактор "Украинской правды" Севгиль Мусаева отрицает такую практику.

Дословно CPJ: "Двое журналистов "Украинской правды", Георгий Гонгадзе и Павел Шеремет, были убиты в связи с их работой с момента основания издания в 2000 году; другие, включая Мусаеву, подвергались препятствиям и угрозам в связи с их работой.

Несколько других украинских журналистов-расследователей также столкнулись со слежкой, насилием и запугиванием в связи со своей работой после полномасштабного вторжения России в страну".

Детали: В Комитете добавили, что CPJ обратился в офис Зеленского за комментарием, но пока не получил ответа.