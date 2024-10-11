CPJ призывает прекратить систематическое давление со стороны Офиса президента на "Украинскую правду"
Комитет защиты журналистов (CPJ) заявил, что украинские власти должны прекратить препятствовать независимому изданию "Украинская правда" (УП).
Источник: заявление CPJ
Прямая речь Гульнозы Саид, координатора программ CPJ в Европе и Центральной Азии: "Ведущее независимое украинское СМИ "Украинская правда" заплатило высокую цену за четверть века тщательного освещения событий.
Усилия Офиса президента Украины препятствовать работе издания являются ничем иным как антидемократическими, учитывая важную роль редакции в отстаивании ключевой национальной ценности – свободы прессы".
"Украинская власть никогда не должна препятствовать проведению журналистских расследований как в мирное, так и в военное время".
Что предшествовало: "Украинская правда" опубликовала 9 октября заявление, в котором заявила, что испытывает „постоянное и систематическое давление" со стороны Офиса президента Украины Владимира Зеленского с целью запретить чиновникам общаться с „определенными журналистами".
Детали: Программный директор УП Андрей Быстров сообщил CPJ, что чиновники регулярно получают указания не общаться с изданием по определенным вопросам.
Издание утверждало, что Офис президента также давил на частные компании, чтобы они отказались от рекламы, и некоторые рекламодатели отказались после звонков из ОП.
По словам Быстрова, усилия по блокированию информации "обычно активизируются после публикации резонансных журналистских расследований или аналитических статей о политической ситуации в Украине".
В эмоциональном августовском разговоре между Зеленским и журналистом УП Романом Кравцом Зеленский обвинил издание в том, что оно получает указания от других политических сил по формированию освещения новостей - указания, известные как "темники".
Главный редактор "Украинской правды" Севгиль Мусаева отрицает такую практику.
Дословно CPJ: "Двое журналистов "Украинской правды", Георгий Гонгадзе и Павел Шеремет, были убиты в связи с их работой с момента основания издания в 2000 году; другие, включая Мусаеву, подвергались препятствиям и угрозам в связи с их работой.
Несколько других украинских журналистов-расследователей также столкнулись со слежкой, насилием и запугиванием в связи со своей работой после полномасштабного вторжения России в страну".
Детали: В Комитете добавили, что CPJ обратился в офис Зеленского за комментарием, но пока не получил ответа.