Возле Львова произошло масштабное ДТП с участием автобуса "Варшава - Одесса": трое погибших

Утром 11 октября под Львовом столкнулись автобус международных перевозок "Варшава - Одесса", грузовой автомобиль "Новой почты" и несколько легковых транспортных средств. В результате ДТП три человека погибли.

Источник: председатель Львовской ОВА Максим Козицкий в Telegram, полиция Львовщины

Прямая речь: "Сегодня, 11 октября, около 06:30, на объездной Львова, в районе села Чишки, на автодороге М-06 Киев - Чоп произошло массовое ДТП с пострадавшими с участием автобуса международных перевозок "Варшава - Одесса", грузового автомобиля "Новая Почта" и нескольких легковых транспортных средств".

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Детали: По его словам, в результате дорожно-транспортного происшествия три человека погибли, еще 27 человек получили травмы различной степени.

Движение перекрыто полностью. Транспортные средства направляют через Винники.

Обновлено. Впоследствии правоохранители сообщили, что погибли водитель и пассажир грузовика и пассажир автобуса. В настоящее время данные уточняются.