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45% німців вважають, що Україна має поступитися своєю територією заради миру – опитування

Іванна Костіна, Станіслав ПогоріловП'ятниця, 11 жовтня 2024, 09:48
45% німців вважають, що Україна має поступитися своєю територією заради миру – опитування
Фото: Getty Images

Майже половина німців вважають, що Україна повинна поступитися своєю територією з метою досягнення миру з Росією, свідчать результати опитування YouGov.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Zeit Online

Деталі: Зокрема, 45% опитаних вважають, що Україна має поступитися територією. 39% кажуть, що вона не повинна поступитися жодним сантиметром.

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22% вважають, що Україна повинна відмовитися від українського півострова Крим, який був анексований Росією у 2014 році.

Ще 23% навіть стверджують, що Київ повинен відмовитися не лише від Криму, але й від територій, які були окуповані Росією після вторгнення в лютому 2022 року.

Існують також розбіжності щодо того, чи слід дозволити Україні стріляти далекобійною західною зброєю вглиб російської території. 42% виступають "за", а 43% – "проти".

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Український президент вже давно вимагає такого дозволу від західних союзників. Канцлер Олаф Шольц налаштований скептично. На відміну від США, Великої Британії та Франції, Німеччина не постачала Україні далекобійну зброю.

За даними ЗМІ, західні союзники України заявили, що фіксують готовність президента Володимира Зеленського виявити "більшу гнучкість" у питанні завершення розв’язаної РФ війни.

Що було раніше:

  • Перед цим видання Financial Times опублікувало статтю, згідно з якою українські посадовці у спілкуванні зі своїм західними колегами нібито стали більш відкритими щодо обговорення потенційної угоди про припинення вогню.
  • У Міністерстві закордонних справ заперечили подану виданням Financial Times інформацію і наголосили, що глава МЗС Андрій Сибіга на закритих зустрічах наголошував на неприпустимості компромісів щодо територіальної цілісності України.

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