Почти половина немцев считают, что Украина должна уступить свою территорию с целью достижения мира с Россией, свидетельствуют результаты опроса YouGov.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Zeit Online

Детали: В частности, 45% опрошенных считают, что Украина должна уступить территорию. 39% говорят, что она не должна уступить ни одним сантиметром.

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22% считают, что Украина должна отказаться от украинского полуострова Крым, который был аннексирован Россией в 2014 году.

Еще 23% даже утверждают, что Киев должен отказаться не только от Крыма, но и от территорий, которые были оккупированы Россией после вторжения в феврале 2022 года.

Еще 23% даже утверждают, что Киев должен отказаться не только от Крыма, но и от территорий, которые были оккупированы Россией после вторжения в феврале 2022 года.

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Существуют также разногласия по поводу того, следует ли позволить Украине стрелять дальнобойным западным оружием вглубь российской территории. 42% выступают "за", а 43% – "против".

Украинский президент уже давно требует такого разрешения от западных союзников. Канцлер Олаф Шольц настроен скептически. В отличие от США, Великобритании и Франции, Германия не поставляла Украине дальнобойное оружие.

По данным СМИ, западные союзники Украины заявили, что фиксируют готовность президента Владимира Зеленского проявить "большую гибкость" в вопросе завершения развязанной РФ войны.

Что предшествовало: