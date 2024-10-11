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45% немцев считают, что Украина должна уступить свою территорию ради мира – опрос

Иванна Костина, Станислав ПогориловПятница, 11 октября 2024, 09:48
45% немцев считают, что Украина должна уступить свою территорию ради мира – опрос
Фото: Getty Images

Почти половина немцев считают, что Украина должна уступить свою территорию с целью достижения мира с Россией, свидетельствуют результаты опроса YouGov.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Zeit Online

Детали: В частности, 45% опрошенных считают, что Украина должна уступить территорию. 39% говорят, что она не должна уступить ни одним сантиметром.

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22% считают, что Украина должна отказаться от украинского полуострова Крым, который был аннексирован Россией в 2014 году.

Еще 23% даже утверждают, что Киев должен отказаться не только от Крыма, но и от территорий, которые были оккупированы Россией после вторжения в феврале 2022 года.

Еще 23% даже утверждают, что Киев должен отказаться не только от Крыма, но и от территорий, которые были оккупированы Россией после вторжения в феврале 2022 года.

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Существуют также разногласия по поводу того, следует ли позволить Украине стрелять дальнобойным западным оружием вглубь российской территории. 42% выступают "за", а 43% – "против".

Украинский президент уже давно требует такого разрешения от западных союзников. Канцлер Олаф Шольц настроен скептически. В отличие от США, Великобритании и Франции, Германия не поставляла Украине дальнобойное оружие.

По данным СМИ, западные союзники Украины заявили, что фиксируют готовность президента Владимира Зеленского проявить "большую гибкость" в вопросе завершения развязанной РФ войны.

Что предшествовало:

  • Ранее издание Financial Times опубликовало статью, согласно которой украинские чиновники в общении со своими западными коллегами якобы стали более открытыми в обсуждении потенциального соглашения о прекращении огня.
  • В Министерстве иностранных дел опровергли представленную изданием Financial Times информацию и отметили, что глава МИД Андрей Сибига на закрытых встречах подчеркивал недопустимость компромиссов относительно территориальной целостности Украины.

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