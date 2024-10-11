Bihus.Info: Генерал поліції їздить на службовому авто у спортзал та живе у квартирі за мільйон доларів

Журналісти Bihus.Info встановили, що начальник Департаменту міграційної поліції Нацполіції генерал Сергій Шайхет проживає у квартирі свого батька, вартість якої оцінюється в один мільйон доларів та регулярно відвідує спортивний комплекс під час робочого дня, використовуючи для поїздок службовий автомобіль із "оперативними" номерами.

Джерело: Bihus.Info

Деталі: Зазначається, що восени 2023 року Сергій Шайхет отримав звання генерала поліції та був призначений керівником Департаменту міграційної поліції Нацполіції України. До цього він займав посаду начальника поліції Миколаївщини, а раніше – працював у керівництві Одеського обласного управління поліції, де очолював слідчий відділ.

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фото: Bihus.Info

Журналісти Bihus.Info помітили, що Шайхет регулярно під час робочого дня проводить декілька годин у спортивному комплексі. Туди він приїжджає на службовому авто з оперативними номерами, які зазвичай використовуються для виконання службових завдань. За даними журналістів, цю автівку департаменту Шайхета передали західні партнери весною 2024 року.

На цьому ж службовому авто Шайхета неодноразово бачили поблизу одного з елітних житлових комплексів Києва. Попри те, що офіційно сам генерал поліції не володіє нерухомістю в цьому комплексі, там має квартиру площею майже 200 квадратних метрів його батько, Олег Шайхет, який придбав її у 2020 році. Нині вартість подібних квартир сягає одного мільйона доларів.

Олег Шайхет займається охоронним бізнесом понад десять років та є співвласником охоронної компанії "Секьюрайті", яку частково контролювала компанія "Укрнафта" до її націоналізації. У цій же компанії працював Максим Донець, який у 2019 році став особистим охоронцем президента Володимира Зеленського.

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Коментувати незадеклароване майно журналістам Bihus.Info Сергій Шайхет відмовився.