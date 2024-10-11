Bihus.Info: Генерал полиции ездит на служебном авто в спортзал и живет в квартире за миллион долларов

Журналисты Bihus.Info установили, что начальник Департамента миграционной полиции Нацполиции генерал Сергей Шайхет проживает в квартире своего отца, стоимость которой оценивается в один миллион долларов и регулярно посещает спортивный комплекс во время рабочего дня, используя для поездок служебный автомобиль с "оперативными" номерами.

Источник: Bihus.Info

Детали: Отмечается, что осенью 2023 года Сергей Шайхет получил звание генерала полиции и был назначен руководителем Департамента миграционной полиции Нацполиции Украины. До этого он занимал должность начальника полиции Николаевщины, а ранее – работал в руководстве Одесского областного управления полиции, где возглавлял следственный отдел.

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фото: Bihus.Info

Журналисты Bihus.Info заметили, что Шайхет регулярно во время рабочего дня проводит несколько часов в спортивном комплексе. Туда он приезжает на служебном авто с оперативными номерами, которые обычно используются для выполнения служебных задач. По данным журналистов, эту машину департаменту Шайхета передали западные партнеры весной 2024 года.

На этом же служебном авто Шайхета неоднократно видели вблизи одного из элитных жилых комплексов Киева. Несмотря на то, что официально сам генерал полиции не владеет недвижимостью в этом комплексе, там имеет квартиру площадью почти 200 квадратных метров его отец, Олег Шайхет, который приобрел ее в 2020 году. Сейчас стоимость подобных квартир достигает одного миллиона долларов.

Олег Шайхет занимается охранным бизнесом более десяти лет и является совладельцем охранной компании "Секьюрайти", которую частично контролировала компания "Укрнафта" до ее национализации. В этой же компании работал Максим Донец, который в 2019 году стал личным охранником президента Владимира Зеленского.

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Комментировать незадекларированное имущество журналистам Bihus.Info Сергей Шайхет отказался.