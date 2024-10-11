Більше половини німців хочуть, щоб Шольц подзвонив Путіну – опитування
П'ятниця, 11 жовтня 2024, 11:02
Переважна більшість німців хотіли б, щоб канцлер Олаф Шольц знову поговорив з главою Кремля Владіміром Путіним після майже двох років мовчання.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на dpa
Деталі: В опитуванні, проведеному інститутом дослідження громадської думки YouGov на замовлення Німецького агентства преси 59% опитаних висловилися за те, щоб ці два лідери провели телефонну розмову. Лише 26% висловилися проти, а 15% не мають певної думки з цього приводу.
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Останній раз Шольц говорив із Путіним ще в кінці 2021 року.
Передісторія:
- За повідомленням Zeit, Шольц розглядає можливість телефонної розмови з Путіним напередодні зустрічі G20 у Бразилії в листопаді, що стало би першим прямим контактом з 2022 року. Однак прохання про розмову з боку Берліна поки що не надходило.
- Речник уряду Німеччини після цієї публікації зазначив, що Шольц раніше висловлював бажання поговорити з Путіним "за слушної нагоди", але поки планів такої розмови немає.
- Також майже половина німців вважають, що Україна повинна поступитися територією з метою досягнення миру з РФ.