Более половины немцев хотят, чтобы Шольц позвонил Путину – опрос

Подавляющее большинство немцев хотели бы, чтобы канцлер Олаф Шольц снова поговорил с главой Кремля Владимиром Путиным после почти двух лет молчания.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на dpa

Детали: В опросе, проведенном институтом исследования общественного мнения YouGov по заказу Немецкого агентства прессы, 59% опрошенных высказались за то, чтобы эти два лидера провели телефонный разговор. Лишь 26% были против, а 15% не имели определенного мнения по этому поводу.

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Последний раз Шольц говорил с Путиным еще в конце 2021 года.

Предыстория: