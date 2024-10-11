Более половины немцев хотят, чтобы Шольц позвонил Путину – опрос
Пятница, 11 октября 2024, 11:02
Подавляющее большинство немцев хотели бы, чтобы канцлер Олаф Шольц снова поговорил с главой Кремля Владимиром Путиным после почти двух лет молчания.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на dpa
Детали: В опросе, проведенном институтом исследования общественного мнения YouGov по заказу Немецкого агентства прессы, 59% опрошенных высказались за то, чтобы эти два лидера провели телефонный разговор. Лишь 26% были против, а 15% не имели определенного мнения по этому поводу.
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Последний раз Шольц говорил с Путиным еще в конце 2021 года.
Предыстория:
- По сообщению Zeit, Шольц рассматривает возможность телефонного разговора с Путиным накануне встречи G20 в Бразилии в ноябре, что стало бы первым прямым контактом с 2022 года. Однако просьбы о разговоре со стороны Берлина пока не поступало.
- Представитель правительства Германии после этой публикации отметил, что Шольц ранее выражал желание поговорить с Путиным "при удобном случае", но пока планов такого разговора нет.
- Также почти половина немцев считают, что Украина должна уступить территорию с целью достижения мира с РФ.