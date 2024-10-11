Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Более половины немцев хотят, чтобы Шольц позвонил Путину – опрос

"Украинская правда", Иванна КостинаПятница, 11 октября 2024, 11:02
Более половины немцев хотят, чтобы Шольц позвонил Путину – опрос
Олаф Шольц. Фото: Getty Images

Подавляющее большинство немцев хотели бы, чтобы канцлер Олаф Шольц снова поговорил с главой Кремля Владимиром Путиным после почти двух лет молчания.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на dpa

Детали: В опросе, проведенном институтом исследования общественного мнения YouGov по заказу Немецкого агентства прессы, 59% опрошенных высказались за то, чтобы эти два лидера провели телефонный разговор. Лишь 26% были против, а 15% не имели определенного мнения по этому поводу.

Реклама:

Последний раз Шольц говорил с Путиным еще в конце 2021 года.

Предыстория:

  • По сообщению Zeit, Шольц рассматривает возможность телефонного разговора с Путиным накануне встречи G20 в Бразилии в ноябре, что стало бы первым прямым контактом с 2022 года. Однако просьбы о разговоре со стороны Берлина пока не поступало.
  • Представитель правительства Германии после этой публикации отметил, что Шольц ранее выражал желание поговорить с Путиным "при удобном случае", но пока планов такого разговора нет.
  • Также почти половина немцев считают, что Украина должна уступить территорию с целью достижения мира с РФ.

ШольцПутинопрос
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

обновляетсяРоссияне запустили несколько групп ударных БпЛА в Украину: работает ПВО

Трамп не опроверг, что говорил с Путиным в 2021 году

відеоКомандующий Сухопутных войск инициировал расследование из-за заявления об унижении бойцов "Асгарда"

Синоптики предупреждают о сильных заморозках

РФ сформировала "бурятский батальон" из северокорейцев: 18 вояк уже сбежали – источники

Советник Зеленского отрицает давление на УП

Все новости...
Шольц
Байден и Шольц поговорили о поддержке Украины после отмены визита в Германию
Шольц ожидает, что визит Байдена в Германию будет перенесен на более позднее время
В Кремле заявили, что не получали запрос на разговор Путина с Шольцом
Последние новости
22:40
Сколько ударов совершает ваше сердце в течение жизни: ученые объяснили, как это посчитать
22:19
Опрос Reuters: Рейтинги Трампа и Харрис не изменились
22:00
Озера среди песчаных дюн: в Сахаре прошли первые за десятки лет ливни
21:57
обновляетсяРоссияне запустили несколько групп ударных БпЛА в Украину: работает ПВО
21:42
США обеспокоены возможным участием войск КНДР в войне в Украине
21:29
Трамп не опроверг, что говорил с Путиным в 2021 году
21:18
У Зеленского предупредили, что о Плане победы в Раде он расскажет не все
21:14
Цена на свет для населения может вырасти до 7 гривен – нардеп
20:40
В результате российского обстрела погиб мирный житель Купянщины
20:26
17 украинских вузов попали в международный рейтинг лучших университетов
Все новости...
Реклама:
Реклама: