Підтримка прийому біженців з України серед поляків впала до мінімуму з початку війни

Кожен другий поляк виступає за прийняття українських біженців, що є найнижчим показником з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в 2022 році, свідчать результати останнього опитування CBOS.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Euractiv

Деталі: Повідомляється, що кількість поляків, які вважають, що країна повинна приймати українських біженців, впала до 53%, що є найнижчим показником з лютого 2022 року, коли 94% респондентів заявили, що підтримують прийняття біженців. Цей показник залишався вищим за 80% протягом усього 2022 року.

Реклама:

Соціологи вважають, що стрімке падіння підтримки, яке спостерігалося у 2023 році, може бути пов'язане з "зерновою кризою".

Відкрита опозиція до прийняття українських біженців зараз становить 40% порівняно з 3% у березні 2022 року.

Чоловіки більш прихильні до прийняття біженців: 60% позитивно ставляться до українських біженців порівняно з 47% жінок.

РЕКЛАМА:

Крім того, менше прихильників правих партій (53%) виступають за прийняття біженців, ніж прихильників лівих партій (68%). Найбільш прихильними є виборці партій керівної коаліції.

Менше половини виборців опозиційної "Права і справедливості" підтримують прийняття біженців (49% порівняно з 42%, які однозначно проти), навіть незважаючи на те, що партія рішуче підтримує Україну. На диво, цей показник вищий серед виборців ультраправої партії "Конфедерація" (52% "за" і 45% "проти").

Що було раніше: