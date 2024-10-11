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Поддержка приема беженцев из Украины среди поляков упала до минимума с начала войны

Иванна Костина, Станислав ПогориловПятница, 11 октября 2024, 12:30
Поддержка приема беженцев из Украины среди поляков упала до минимума с начала войны
Фото: Getty Images

Каждый второй поляк выступает за принятие украинских беженцев, что является самым низким показателем с начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году, свидетельствуют результаты последнего опроса CBOS.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv

Детали: Сообщается, что количество поляков, которые считают, что страна должна принимать украинских беженцев, упало до 53%, что является самым низким показателем с февраля 2022 года, когда 94% респондентов заявили, что поддерживают принятие беженцев. Этот показатель оставался выше 80% в течение всего 2022 года.

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Социологи считают, что стремительное падение поддержки, которое наблюдалось в 2023 году, может быть связано с "зерновым кризисом".

Открытая оппозиция к приему украинских беженцев сейчас составляет 40% по сравнению с 3% в марте 2022 года.

Мужчины более благосклонны к приему беженцев: 60% положительно относятся к украинским беженцам по сравнению с 47% женщин.

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Кроме того, меньше сторонников правых партий (53%) выступают за принятие беженцев, чем сторонников левых партий (68%) Наиболее приверженными являются избиратели партий правящей коалиции.

Менее половины избирателей оппозиционной "Права и справедливости" поддерживают прием беженцев (49% по сравнению с 42%, которые однозначно против), даже несмотря на то, что партия решительно поддерживает Украину. На удивление, этот показатель выше среди избирателей ультраправой партии "Конфедерация" (52% "за" и 45% "против").

Что предшествовало:

ПольшаУкраинабеженцы
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