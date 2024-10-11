Росія посилює вплив в Африці через підконтрольні спецслужбам консалтингові компанії – росЗМІ

У листопаді в російському Сочі відбудеться конференція "Форуму партнерства Росія – Африка", до якої залучено консалтингові фірми, пов’язані з російськими спецслужбами, що використовуються для посилення російського впливу на Африканському континенті.

Джерело: російське видання The Insider

Деталі: З 2018 року Росія активно просуває свій вплив у країнах Африки, витісняючи США, Францію та інші європейські країни. Ключову роль у цьому процесі грають четверте управління ГРУ та кадрові офіцери пʼятої служби ФСБ, які засвітилися у гучних міжнародних скандалах, включаючи втручання Росії у президентські вибори в США.

Реклама:

Спецслужби, використовуючи колишні радянські резидентури, вербують агентів серед місцевих політиків, військових та журналістів. Для розширення свого впливу Росія створила низку консалтингових фірм, серед яких – "Бюро "Легінт" із річним бюджетом у 100 млн рублів.

"Легінт" засноване Віктором Бояркіним, вихідцем з військово-морської розвідки ГРУ, та його дружиною Тетяною, яка раніше працювала бухгалтером у штаб-квартирі ГРУ на Хорошівському шосе 76 "б" (в/ч 45807) в Москві.

Віктор Бояркін. Фото: The Insider

Дослівно: "2005 року Бояркін очолив службу безпеки голови РУСАЛу Олега Дерипаскі (підсанкційно російського олігарха - ред.) та виконував в Африці його особливі спецзавдання. По мережі гуляє внутрішній документ РУСАЛу, в якому даються вказівки Бояркіну опрацювати питання про зняття з посад міністрів і префектів у Гвінеї та замінити їх на лояльних.

РЕКЛАМА:

Деталі: 2006 року Бояркін інструктував прокремлівську партію в Чорногорії, щоб її прихильники правильно проголосували на референдумі про незалежність. І навіть ніби возив туди валізи з грошима.

Ці подробиці спливли у 2018 році, коли він намагався вибити борг у керівника передвиборного штабу Дональда Трампа Пола Манафорта, який консультував ту саму опозиційну партію в Чорногорії. В результаті Манафорт сів на лаву підсудних, а Дерипаска та Бояркін потрапили під санкції США.

Разом із прокремлівським політологом Сергієм Карагановим, який запропонував нещодавно завдати превентивних ядерних ударів по Європі, Бояркін входить до Ради із зовнішньої та оборонної політики та публікує свої поради Кремлю, як протидіяти західним санкціям.

Крім "Легінта", Бояркін заснував Асоціацію економічного співробітництва з країнами Африки, яка працює спільно з фондом "Русский мир" над реалізацією програми "Росія – Африка: дружба через роки і відстані". Ця програма охоплює низку африканських країн, зокрема Сенегал, Малі.

Одним з її завдань є просування російської пропаганди, залучаючи для цього публічних осіб, як-от космонавта Сергія Кудь-Сверчкова, який переконував місцевих студентів у перевагах дружби з Росією. Подібні пропагандистські заходи за участю космонавта планується провести у Тунісі, Марокко, Анголі, Намібії, Зімбабве, Кот-Д-Івуарі та Замбії, а головним спонсором вказано Фонд президентських програм.

Космонавт Сергій Кудь-Сверчков у Сенегалі. Фото: The Insider

Російська консалтингова структура також працює через дипломатичні канали, організовуючи, наприклад, екскурсії для дружин африканських дипломатів, створюючи таким чином додаткові оперативні зв’язки.

Ще одне дітище Бояркіна – Ділова консультативна рада з Лівії. ДКСЛ було створено на наполегливе прохання ФСБ, яке прагнуло розширення своєї резидентури на Близькому Сході. Виконавчим директором ради призначили кадрового офіцера П'ятої служби ФСБ Євгена Сосонкіна.

До того, як стати куратором Лівії, він закінчив факультет інформаційної безпеки в Академії ФСБ та встиг попрацювати експертом із Сирії у Центрі вивчення країн Близького Сходу та Центральної Азії.