Россия усиливает влияние в Африке через подконтрольные спецслужбам консалтинговые компании – росСМИ
В ноябре в российском Сочи состоится конференция "Форума партнерства Россия – Африка", к которой привлечены консалтинговые фирмы, связанные с российскими спецслужбами, используемые для усиления российского влияния на Африканском континенте.
Источник: российское издание The Insider
Детали: С 2018 года Россия активно продвигает свое влияние в странах Африки, вытесняя США, Францию и другие европейские страны. Ключевую роль в этом процессе играют четвертое управление ГРУ и кадровые офицеры пятой службы ФСБ, которые засветились в громких международных скандалах, включая вмешательство России в президентские выборы в США.
Спецслужбы, используя бывшие советские резидентуры, вербуют агентов среди местных политиков, военных и журналистов. Для расширения своего влияния Россия создала ряд консалтинговых фирм, среди которых – "Бюро "Легинт" с годовым бюджетом в 100 млн рублей.
"Легинт" основано Виктором Бояркиным, выходцем из военно-морской разведки ГРУ, и его женой Татьяной, которая ранее работала бухгалтером в штаб-квартире ГРУ на Хорошевском шоссе 76 "б" (в/ч 45807) в Москве.
Дословно: "В 2005 году Бояркин возглавил службу безопасности главы РУСАЛа Олега Дерипаски (подсанкционного российского олигарха - ред.) и выполнял в Африке его особые спецзадания. По сети гуляет внутренний документ РУСАЛа, в котором даются указания Бояркину проработать вопрос о снятии с должностей министров и префектов в Гвинее и заменить их на лояльных.
Детали: В 2006 году Бояркин инструктировал прокремлевскую партию в Черногории, чтобы ее сторонники правильно проголосовали на референдуме о независимости. И даже будто возил туда чемоданы с деньгами.
Эти подробности всплыли в 2018 году, когда он пытался выбить долг у руководителя предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта, который консультировал ту самую оппозиционную партию в Черногории. В результате Манафорт сел на скамью подсудимых, а Дерипаска и Бояркин попали под санкции США.
Вместе с прокремлевским политологом Сергеем Карагановым, который предложил недавно нанести превентивные ядерные удары по Европе, Бояркин входит в Совет по внешней и оборонной политике и публикует свои советы Кремлю, как противодействовать западным санкциям.
Кроме "Легинта", Бояркин основал Ассоциацию экономического сотрудничества со странами Африки, которая работает совместно с фондом "Русский мир" над реализацией программы "Россия – Африка: дружба через годы и расстояния". Эта программа охватывает ряд африканских стран, в частности Сенегал, Мали.
Одной из ее задач является продвижение российской пропаганды, привлекая для этого публичных лиц, например космонавта Сергея Кудь-Сверчкова, который убеждал местных студентов в преимуществах дружбы с Россией.
Подобные пропагандистские мероприятия с участием космонавта планируется провести в Тунисе, Марокко, Анголе, Намибии, Зимбабве, Кот-Д-Ивуаре и Замбии, а главным спонсором указан Фонд президентских программ.
Российская консалтинговая структура также работает через дипломатические каналы, организуя, например, экскурсии для жен африканских дипломатов, создавая таким образом дополнительные оперативные связи.
Еще одно детище Бояркина – Деловой консультативный совет по Ливии. ДКСЛ был создан по настоятельной просьбе ФСБ, которое стремилось к расширению своей резидентуры на Ближнем Востоке. Исполнительным директором совета назначили кадрового офицера Пятой службы ФСБ Евгения Сосонкина.
До того, как стать куратором Ливии, он окончил факультет информационной безопасности в Академии ФСБ и успел поработать экспертом по Сирии в Центре изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии.