Россия усиливает влияние в Африке через подконтрольные спецслужбам консалтинговые компании – росСМИ

В ноябре в российском Сочи состоится конференция "Форума партнерства Россия – Африка", к которой привлечены консалтинговые фирмы, связанные с российскими спецслужбами, используемые для усиления российского влияния на Африканском континенте.

Источник: российское издание The Insider

Детали: С 2018 года Россия активно продвигает свое влияние в странах Африки, вытесняя США, Францию и другие европейские страны. Ключевую роль в этом процессе играют четвертое управление ГРУ и кадровые офицеры пятой службы ФСБ, которые засветились в громких международных скандалах, включая вмешательство России в президентские выборы в США.

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Спецслужбы, используя бывшие советские резидентуры, вербуют агентов среди местных политиков, военных и журналистов. Для расширения своего влияния Россия создала ряд консалтинговых фирм, среди которых – "Бюро "Легинт" с годовым бюджетом в 100 млн рублей.

"Легинт" основано Виктором Бояркиным, выходцем из военно-морской разведки ГРУ, и его женой Татьяной, которая ранее работала бухгалтером в штаб-квартире ГРУ на Хорошевском шоссе 76 "б" (в/ч 45807) в Москве.

Виктор Бояркин. Фото: The Insider

Дословно: "В 2005 году Бояркин возглавил службу безопасности главы РУСАЛа Олега Дерипаски (подсанкционного российского олигарха - ред.) и выполнял в Африке его особые спецзадания. По сети гуляет внутренний документ РУСАЛа, в котором даются указания Бояркину проработать вопрос о снятии с должностей министров и префектов в Гвинее и заменить их на лояльных.

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Детали: В 2006 году Бояркин инструктировал прокремлевскую партию в Черногории, чтобы ее сторонники правильно проголосовали на референдуме о независимости. И даже будто возил туда чемоданы с деньгами.

Эти подробности всплыли в 2018 году, когда он пытался выбить долг у руководителя предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта, который консультировал ту самую оппозиционную партию в Черногории. В результате Манафорт сел на скамью подсудимых, а Дерипаска и Бояркин попали под санкции США.

Вместе с прокремлевским политологом Сергеем Карагановым, который предложил недавно нанести превентивные ядерные удары по Европе, Бояркин входит в Совет по внешней и оборонной политике и публикует свои советы Кремлю, как противодействовать западным санкциям.

Кроме "Легинта", Бояркин основал Ассоциацию экономического сотрудничества со странами Африки, которая работает совместно с фондом "Русский мир" над реализацией программы "Россия – Африка: дружба через годы и расстояния". Эта программа охватывает ряд африканских стран, в частности Сенегал, Мали.

Одной из ее задач является продвижение российской пропаганды, привлекая для этого публичных лиц, например космонавта Сергея Кудь-Сверчкова, который убеждал местных студентов в преимуществах дружбы с Россией.

Подобные пропагандистские мероприятия с участием космонавта планируется провести в Тунисе, Марокко, Анголе, Намибии, Зимбабве, Кот-Д-Ивуаре и Замбии, а главным спонсором указан Фонд президентских программ.

Космонавт Сергей Кудь-Сверчков в Сенегале. Фото: The Insider

Российская консалтинговая структура также работает через дипломатические каналы, организуя, например, экскурсии для жен африканских дипломатов, создавая таким образом дополнительные оперативные связи.

Еще одно детище Бояркина – Деловой консультативный совет по Ливии. ДКСЛ был создан по настоятельной просьбе ФСБ, которое стремилось к расширению своей резидентуры на Ближнем Востоке. Исполнительным директором совета назначили кадрового офицера Пятой службы ФСБ Евгения Сосонкина.

До того, как стать куратором Ливии, он окончил факультет информационной безопасности в Академии ФСБ и успел поработать экспертом по Сирии в Центре изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии.