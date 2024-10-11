Слідство.Інфо: Родина ДБРівців за кілька років купила нерухомості та автівок на 35 мільйонів

Посадовець Державного бюро розслідувань Олександр Говорущак з дружино, яка також працює в ДБР та ріднею придбали протягом п’яти років будинків, квартир та автівок на 35 мільйонів гривень. Коштовне майно почало з’являтися, коли Говорущак прийшов працювати у ДБР.

Джерело: розслідування Слідства.Інфо

Деталі: Говорущак очолює у ДБР відділ, який займається розслідуванням злочинів правоохоронців та суддів. Його дружина Катерина Говорущак підбирає кадри і організовує навчання у відомстві.

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У розслідуванні вказується, що в 2023 році Катерина Говорущак придбала земельну ділянку та новозбудований будинок у передмісті Києва у Петропавлівській Борщагівці. Згідно з декларацією посадовця, будинок площею 165 квадратних метрів придбали за 1,45 мільйона гривень, а земельну ділянку — за 3 мільйони гривень.

Сусіди розповіли, що подружжя ДБРівців переїхало у будинок приблизно місяць тому.

З відкритих оголошень в інтернеті журналісти дізналися, що майже ідентичний будинок з ремонтом прямо поруч із помешканням посадовця коштує 350 тисяч доларів, або ж 14,5 мільйона гривень, що значно дорожче, аніж придбаний родиною ДБРівців. Від забудовника вдалося дізнатися, що лише земля під будинком як у посадовця коштує 6 мільйонів гривень, а у декларації Говорущака вартість земельної ділянки вдвічі менша — 3 мільйони гривень.

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Журналісти також вирахували можливі витрати на ремонт нового будинку.

"Отже, будинок з оголошення, якщо відняти витрати на ремонт, міг коштувати 210 тисяч доларів. Або ж близько 8,5 мільйонів гривень. Разом із землею ринкова вартість будинку без ремонту могла скласти 14,5 мільйонів гривень, а це утричі більше, ніж задекларував посадовець (майже 4,5 мільйони гривень)", - йдеться у розслідуванні.

Будинок придбаний Говорощуками

Журналісти стверджують, що у сімʼї ДБРівців тісні стосунки з батьками Катерини Говорущак – Людмилою та Костянтином В’ялими. У лютому 2024 року вони стали власниками будинку та земельної ділянки неподалік від доньки та її чоловіка.

Дослівно: "З витягу з Державного реєстру речових прав бачимо, що будинок у майже 155 квадратних метрів разом із земельною ділянкою обійшовся подружжю у 7 мільйонів гривень. Починаючи з 2020 року батьки Катерини Говорущак придбали два паркомісця у новобудовах, дві двокімнатні квартири по 69 квадратних метрів — теж у новобудовах та нежитлові приміщення. Разом це майно, за підрахунками журналістів, може коштувати 8,5 мільйонів гривень".

Деталі: Також починаючи з 2020 року родина В’ялих стала власниками кількох вартісних авітвок, таких як Toyota Land Cruiser 2020 року, Mercedes-Benz ML350 2011 року.

На питання журналістів, звідки у Костянтина Вʼялого гроші на вартісні покупки, він відповів, що працював та платив податки, а після питання, де працює зараз, кинув слухавку. Журналісти встановили, що вся трудова діяльність Вʼялого повʼязана з шахтами та металургійними підприємствами Донбасу, однак з весни 2022 року він, схоже, не працює.

"За підрахунками журналістів, загалом подружжя Говорущаків та подружжя Вʼялих протягом 2020-2024 року придбало нерухомості та автівок на 35 мільйонів гривень. Олександр Говорущак, який до приходу у ДБР працював прокурором, відмовився відповідати на запитання "Слідства.Інфо" про походження грошей, сказавши, що все зазначено у його декларації", - сказано у повідомленні.