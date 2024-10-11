"Слидство.Инфо": Семья ГБРовцев за несколько лет купила недвижимости и автомобилей на 35 миллионов
Чиновник Государственного бюро расследований Александр Говорущак с женой, которая также работает в ГБР и родней приобрели в течение пяти лет домов, квартир и автомобилей на 35 миллионов гривен. Ценное имущество начало появляться, когда Говорущак пришел работать в ГБР.
Источник: расследование "Слидства.Инфо"
Детали: Говорущак возглавляет в ГБР отдел, который занимается расследованием преступлений правоохранителей и судей. Его жена Екатерина Говорущак подбирает кадры и организует обучение в ведомстве.
В расследовании указывается, что в 2023 году Екатерина Говорущак приобрела земельный участок и новый дом в пригороде Киева в Петропавловской Борщаговке. Согласно декларации чиновника, дом площадью 165 квадратных метров приобрели за 1,45 миллиона гривен, а земельный участок - за 3 миллиона гривен.
Соседи рассказали, что супруги ГБРовцев переехали в дом примерно месяц назад.
Из открытых объявлений в интернете журналисты узнали, что почти идентичный дом с ремонтом прямо рядом с помещением чиновника стоит 350 тысяч долларов, или 14,5 миллиона гривен, что значительно дороже, чем приобретенный семьей ГБРовцев. От застройщика удалось узнать, что только земля под домом как у чиновника стоит 6 миллионов гривен, а в декларации Говорущака стоимость земельного участка вдвое меньше - 3 миллиона гривен.
Журналисты также вычислили возможные расходы на ремонт нового дома.
"Дом из объявления, если вычесть расходы на ремонт, мог стоить 210 тысяч долларов. Или же около 8,5 миллионов гривен. Вместе с землей рыночная стоимость дома без ремонта могла составить 14,5 миллионов гривен, а это втрое больше, чем задекларировал чиновник (почти 4,5 миллиона гривен)", - говорится в расследовании.
Журналисты утверждают, что у семьи ГБРовцев тесные отношения с родителями Екатерины Говорущак - Людмилой и Константином Вялыми. В феврале 2024 года они стали владельцами дома и земельного участка неподалеку от дочери и ее мужа.
Дословно: "Из выписки из Государственного реестра прав видим, что дом в почти 155 квадратных метров вместе с земельным участком обошелся супругам в 7 миллионов гривен. Начиная с 2020 года родители Екатерины Говорущак приобрели два паркоместа в новостройках, две двухкомнатные квартиры по 69 квадратных метров - тоже в новостройках и нежилые помещения. Вместе это имущество, по подсчетам журналистов, может стоить 8,5 миллионов гривен".
Детали: Также начиная с 2020 года семья Вялых стала владельцами нескольких дорогостоящих автомобилей, таких как Toyota Land Cruiser 2020 года, Mercedes-Benz ML350 2011 года.
На вопрос журналистов, откуда у Константина Вялого деньги на стоимостные покупки, он ответил, что работал и платил налоги, а после вопроса, где работает сейчас, бросил трубку. Журналисты установили, что вся трудовая деятельность Вялого связана с шахтами и металлургическими предприятиями Донбасса, однако с весны 2022 года он, похоже, не работает.
"По подсчетам журналистов, в целом супруги Говорущак и супруги Вялых в течение 2020-2024 года приобрели недвижимости и автомобилей на 35 миллионов гривен. Александр Говорущак, который до прихода в ГБР работал прокурором, отказался отвечать на вопрос "Слідства.Інфо" о происхождении денег, сказав, что все указано в его декларации", - сказано в сообщении.