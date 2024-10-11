"Слидство.Инфо": Семья ГБРовцев за несколько лет купила недвижимости и автомобилей на 35 миллионов

Чиновник Государственного бюро расследований Александр Говорущак с женой, которая также работает в ГБР и родней приобрели в течение пяти лет домов, квартир и автомобилей на 35 миллионов гривен. Ценное имущество начало появляться, когда Говорущак пришел работать в ГБР.

Источник: расследование "Слидства.Инфо"

Детали: Говорущак возглавляет в ГБР отдел, который занимается расследованием преступлений правоохранителей и судей. Его жена Екатерина Говорущак подбирает кадры и организует обучение в ведомстве.

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В расследовании указывается, что в 2023 году Екатерина Говорущак приобрела земельный участок и новый дом в пригороде Киева в Петропавловской Борщаговке. Согласно декларации чиновника, дом площадью 165 квадратных метров приобрели за 1,45 миллиона гривен, а земельный участок - за 3 миллиона гривен.

Соседи рассказали, что супруги ГБРовцев переехали в дом примерно месяц назад.

Из открытых объявлений в интернете журналисты узнали, что почти идентичный дом с ремонтом прямо рядом с помещением чиновника стоит 350 тысяч долларов, или 14,5 миллиона гривен, что значительно дороже, чем приобретенный семьей ГБРовцев. От застройщика удалось узнать, что только земля под домом как у чиновника стоит 6 миллионов гривен, а в декларации Говорущака стоимость земельного участка вдвое меньше - 3 миллиона гривен.

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Журналисты также вычислили возможные расходы на ремонт нового дома.

"Дом из объявления, если вычесть расходы на ремонт, мог стоить 210 тысяч долларов. Или же около 8,5 миллионов гривен. Вместе с землей рыночная стоимость дома без ремонта могла составить 14,5 миллионов гривен, а это втрое больше, чем задекларировал чиновник (почти 4,5 миллиона гривен)", - говорится в расследовании.

Дом приобретенный Говорощуками

Журналисты утверждают, что у семьи ГБРовцев тесные отношения с родителями Екатерины Говорущак - Людмилой и Константином Вялыми. В феврале 2024 года они стали владельцами дома и земельного участка неподалеку от дочери и ее мужа.

Дословно: "Из выписки из Государственного реестра прав видим, что дом в почти 155 квадратных метров вместе с земельным участком обошелся супругам в 7 миллионов гривен. Начиная с 2020 года родители Екатерины Говорущак приобрели два паркоместа в новостройках, две двухкомнатные квартиры по 69 квадратных метров - тоже в новостройках и нежилые помещения. Вместе это имущество, по подсчетам журналистов, может стоить 8,5 миллионов гривен".

Детали: Также начиная с 2020 года семья Вялых стала владельцами нескольких дорогостоящих автомобилей, таких как Toyota Land Cruiser 2020 года, Mercedes-Benz ML350 2011 года.

На вопрос журналистов, откуда у Константина Вялого деньги на стоимостные покупки, он ответил, что работал и платил налоги, а после вопроса, где работает сейчас, бросил трубку. Журналисты установили, что вся трудовая деятельность Вялого связана с шахтами и металлургическими предприятиями Донбасса, однако с весны 2022 года он, похоже, не работает.

"По подсчетам журналистов, в целом супруги Говорущак и супруги Вялых в течение 2020-2024 года приобрели недвижимости и автомобилей на 35 миллионов гривен. Александр Говорущак, который до прихода в ГБР работал прокурором, отказался отвечать на вопрос "Слідства.Інфо" о происхождении денег, сказав, что все указано в его декларации", - сказано в сообщении.