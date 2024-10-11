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Спікер парламенту Грузії прокоментував заклик МЗС України не маніпулювати на темі війни

Іванна Костіна, Анастасія ПроцП'ятниця, 11 жовтня 2024, 13:50
Спікер парламенту Грузії прокоментував заклик МЗС України не маніпулювати на темі війни
Ілюстративне фото: Getty Images

Спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі, коментуючи заяву МЗС України щодо використання на передвиборчих банерах керівної "Грузинської мрії" зруйнованих українських міст і пам'яток, заявив, що на банери мають подивитися всі, хто "втягував" Грузію в цей "сценарій".

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на проєкт SOVA

Деталі: Папуашвілі ставить запитання Києву, заявляючи, що під час початку російської агресії в Україні офіційні особи України "втягували" в цей "сценарій" Грузію.

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За його словами, передвиборчі банери "Грузинської мрії" набули такого резонансу тому, що вони "подивилися в очі власному злочину". Як каже Папуашвілі, на банери мають подивитися всі, особливо ті, хто підштовхував Грузію до сценарію, який зображений на банерах.

"Це були найважливіші банери, які у нас є, і кожен повинен подивитися на ці фотографії, особливо ті, хто підштовхував цю країну до сценарію, який ми бачимо на цих банерах. Нас надихнули змінити барвисту реальність і безпеку, які ми маємо сьогодні, на реальність, яка є сьогодні в Україні.

Ми бачили подібні картини не тільки в Україні, а й у Грузії. Грузинський народ добре знає, що означають зруйновані школа, дорога і міст. Хто закликав нас до цієї війни?", – запитав Папуашвілі.

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Він також звинуватив опозицію у підштовхуванні Грузії до участі у війні.

"Прем'єр-міністр України публічно закликав грузинський народ – ідіть до будівлі парламенту і попросіть свій уряд відправити добровольців на війну. Сьогодні, коли українська влада каже: "Не втягуйте нашу війну у свої політичні дебати", чому вони втручалися свого часу?" – додав спікер, згадавши також заклики приєднатися до санкцій ЄС проти Росії як приклад втягування у війну.

Раніше Міністерство закордонних справ України гостро закликало владу Грузії не маніпулювати темою російсько-української війни у своїй передвиборчій кампанії.

Крім того, МЗС закликало "охочих оголювати правду" звернути увагу, що у деокупованому Херсоні, який постійно під обстрілами і в якому росіяни системно "вибивають" інфраструктуру, постачання світла й газу зараз стабільніше, аніж у звичайному повсякденні Тбілісі. 

Цей пасаж явно є відповіддю на передвиборчу агітацію "Грузинської мрії" з протиставленням на плакатах руйнувань в Україні та життя у Грузії, на критику якої прем’єр Кобахідзе відповів, що ці плакати"оголили правду" про війну.

"Україна вкотре закликає уряд Грузії утримуватись від втягування нашої держави та громадян України у внутрішньополітичні процеси Грузії, а також від блазнювання на крові та стражданнях українського народу. Сподіваємось, що парламентські вибори в Грузії пройдуть у мирний та демократичний спосіб, а грузинський народ продовжить стратегічний курс на приєднання до ЄС та НАТО", – зазначили в МЗС.

Читайте також: Революція можлива: як Грузія готується до вирішальних виборів і вуличних протистоянь.

ГрузіяУкраїна
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