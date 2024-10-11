Спікер парламенту Грузії прокоментував заклик МЗС України не маніпулювати на темі війни
Спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі, коментуючи заяву МЗС України щодо використання на передвиборчих банерах керівної "Грузинської мрії" зруйнованих українських міст і пам'яток, заявив, що на банери мають подивитися всі, хто "втягував" Грузію в цей "сценарій".
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на проєкт SOVA
Деталі: Папуашвілі ставить запитання Києву, заявляючи, що під час початку російської агресії в Україні офіційні особи України "втягували" в цей "сценарій" Грузію.
За його словами, передвиборчі банери "Грузинської мрії" набули такого резонансу тому, що вони "подивилися в очі власному злочину". Як каже Папуашвілі, на банери мають подивитися всі, особливо ті, хто підштовхував Грузію до сценарію, який зображений на банерах.
"Це були найважливіші банери, які у нас є, і кожен повинен подивитися на ці фотографії, особливо ті, хто підштовхував цю країну до сценарію, який ми бачимо на цих банерах. Нас надихнули змінити барвисту реальність і безпеку, які ми маємо сьогодні, на реальність, яка є сьогодні в Україні.
Ми бачили подібні картини не тільки в Україні, а й у Грузії. Грузинський народ добре знає, що означають зруйновані школа, дорога і міст. Хто закликав нас до цієї війни?", – запитав Папуашвілі.
Він також звинуватив опозицію у підштовхуванні Грузії до участі у війні.
"Прем'єр-міністр України публічно закликав грузинський народ – ідіть до будівлі парламенту і попросіть свій уряд відправити добровольців на війну. Сьогодні, коли українська влада каже: "Не втягуйте нашу війну у свої політичні дебати", чому вони втручалися свого часу?" – додав спікер, згадавши також заклики приєднатися до санкцій ЄС проти Росії як приклад втягування у війну.
Раніше Міністерство закордонних справ України гостро закликало владу Грузії не маніпулювати темою російсько-української війни у своїй передвиборчій кампанії.
Крім того, МЗС закликало "охочих оголювати правду" звернути увагу, що у деокупованому Херсоні, який постійно під обстрілами і в якому росіяни системно "вибивають" інфраструктуру, постачання світла й газу зараз стабільніше, аніж у звичайному повсякденні Тбілісі.
Цей пасаж явно є відповіддю на передвиборчу агітацію "Грузинської мрії" з протиставленням на плакатах руйнувань в Україні та життя у Грузії, на критику якої прем’єр Кобахідзе відповів, що ці плакати"оголили правду" про війну.
"Україна вкотре закликає уряд Грузії утримуватись від втягування нашої держави та громадян України у внутрішньополітичні процеси Грузії, а також від блазнювання на крові та стражданнях українського народу. Сподіваємось, що парламентські вибори в Грузії пройдуть у мирний та демократичний спосіб, а грузинський народ продовжить стратегічний курс на приєднання до ЄС та НАТО", – зазначили в МЗС.
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