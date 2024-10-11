Спикер парламента Грузии прокомментировал призыв МИД Украины не манипулировать на теме войны
Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили, комментируя заявление МИД Украины относительно использования на предвыборных баннерах правящей "Грузинской мечты" разрушенных украинских городов и памятников, заявил, что на баннеры должны посмотреть все, кто "втягивал" Грузию в этот "сценарий".
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на проект SOVA
Детали: Папуашвили задает вопросы Киеву, заявляя, что во время начала российской агрессии в Украине официальные лица Украины "втягивали" в этот "сценарий" Грузию.
По его словам, предвыборные баннеры "Грузинской мечты" получили такой резонанс потому, что те, кто якобы "подталкивал Грузию к войне" "посмотрели в глаза собственному преступлению". Как говорит Папуашвили, на баннеры должны посмотреть все, особенно те, кто подталкивал Грузию к сценарию, который изображен на баннерах.
"Нас подталкивали изменить красочную реальность и безопасность, которые мы имеем сегодня, на реальность, которая есть сегодня в Украине. Мы видели подобные картины не только в Украине, но и в Грузии. Грузинский народ хорошо знает, что означают разрушенные школа, дорога и мост. Кто призвал нас к этой войне?", – спросил Папуашвили.
Он также обвинил оппозицию в подталкивании Грузии к участию в войне.
"Премьер-министр Украины публично призвал грузинский народ – идите к зданию парламента и попросите свое правительство отправить добровольцев на войну. Сегодня, когда украинская власть говорит: "Не втягивайте нашу войну в свои политические дебаты", почему они вмешивались в свое время?", – добавил спикер, вспомнив также призывы присоединиться к санкциям ЕС против России как пример втягивания в войну.
Ранее Министерство иностранных дел Украины остро призвало власти Грузии не манипулировать темой российско-украинской войны в своей предвыборной кампании.
Кроме того, МИД призвал "желающих обнажать правду" обратить внимание, что в деоккупированном Херсоне, который постоянно под обстрелами и в котором россияне системно "выбивают" инфраструктуру, поставки света и газа сейчас стабильнее, чем в обычной повседневности Тбилиси.
Этот пассаж явно является ответом на предвыборную агитацию "Грузинской мечты" с противопоставлением на плакатах разрушений в Украине и жизни в Грузии, на критику которой премьер Кобахидзе ответил, что эти плакаты "обнажили правду" о войне.
"Украина в очередной раз призывает правительство Грузии воздерживаться от втягивания нашего государства и граждан Украины во внутриполитические процессы Грузии, а также от шутовства на крови и страданиях украинского народа. Надеемся, что парламентские выборы в Грузии пройдут мирным и демократическим путем, а грузинский народ продолжит стратегический курс на присоединение к ЕС и НАТО", – отметили в МИД.
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