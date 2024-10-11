Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Спикер парламента Грузии прокомментировал призыв МИД Украины не манипулировать на теме войны

Иванна Костина, Анастасия ПроцПятница, 11 октября 2024, 13:50
Спикер парламента Грузии прокомментировал призыв МИД Украины не манипулировать на теме войны
Иллюстративное фото: Getty Images

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили, комментируя заявление МИД Украины относительно использования на предвыборных баннерах правящей "Грузинской мечты" разрушенных украинских городов и памятников, заявил, что на баннеры должны посмотреть все, кто "втягивал" Грузию в этот "сценарий".

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на проект SOVA

Детали: Папуашвили задает вопросы Киеву, заявляя, что во время начала российской агрессии в Украине официальные лица Украины "втягивали" в этот "сценарий" Грузию.

Реклама:

По его словам, предвыборные баннеры "Грузинской мечты" получили такой резонанс потому, что те, кто якобы "подталкивал Грузию к войне" "посмотрели в глаза собственному преступлению". Как говорит Папуашвили, на баннеры должны посмотреть все, особенно те, кто подталкивал Грузию к сценарию, который изображен на баннерах.

"Нас подталкивали изменить красочную реальность и безопасность, которые мы имеем сегодня, на реальность, которая есть сегодня в Украине. Мы видели подобные картины не только в Украине, но и в Грузии. Грузинский народ хорошо знает, что означают разрушенные школа, дорога и мост. Кто призвал нас к этой войне?", – спросил Папуашвили.

Он также обвинил оппозицию в подталкивании Грузии к участию в войне.

РЕКЛАМА:

"Премьер-министр Украины публично призвал грузинский народ – идите к зданию парламента и попросите свое правительство отправить добровольцев на войну. Сегодня, когда украинская власть говорит: "Не втягивайте нашу войну в свои политические дебаты", почему они вмешивались в свое время?", – добавил спикер, вспомнив также призывы присоединиться к санкциям ЕС против России как пример втягивания в войну.

Ранее Министерство иностранных дел Украины остро призвало власти Грузии не манипулировать темой российско-украинской войны в своей предвыборной кампании.

Кроме того, МИД призвал "желающих обнажать правду" обратить внимание, что в деоккупированном Херсоне, который постоянно под обстрелами и в котором россияне системно "выбивают" инфраструктуру, поставки света и газа сейчас стабильнее, чем в обычной повседневности Тбилиси.

Этот пассаж явно является ответом на предвыборную агитацию "Грузинской мечты" с противопоставлением на плакатах разрушений в Украине и жизни в Грузии, на критику которой премьер Кобахидзе ответил, что эти плакаты "обнажили правду" о войне.

"Украина в очередной раз призывает правительство Грузии воздерживаться от втягивания нашего государства и граждан Украины во внутриполитические процессы Грузии, а также от шутовства на крови и страданиях украинского народа. Надеемся, что парламентские выборы в Грузии пройдут мирным и демократическим путем, а грузинский народ продолжит стратегический курс на присоединение к ЕС и НАТО", – отметили в МИД.

Читайте также: Революция возможна: как Грузия готовится к решающим выборам и уличным противостояниям.

ГрузияУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Опрос: Четверть украинских беженцев в Европе не планируют возвращаться в Украину

"Укрэнерго" фиксирует рост потребления электроэнергии из-за обогревателей

Канада предоставит Украине пакет военной помощи на около $47 млн

Буданов: С 1 ноября 11 тысяч солдат из КНДР будут готовы воевать против Украины

Силы ПВО сбили 80 БпЛА над Украиной, 44 исчезли с радаров, еще около 10 остаются в воздухе

Лидеры ЕС заявили об остановке вступления Грузии в союз

Все новости...
Грузия
МИД Украины жестко призвал власти Грузии не манипулировать темой войны в избирательной кампании
Премьер Грузии говорит, что скандальная агитация его партии "обнажила правду" об Украине
Премьер Грузии назвал резолюцию Европарламента об откате страны от демократии "несправедливым документом"
Последние новости
14:30
Бундестаг принял пакет ужесточения миграционной политики и безопасности
14:20
В России уже находятся 1500 спецназовцев из КНДР – разведка Южной Кореи
14:11
Nokia сокращает почти 2000 рабочих мест в Китае
14:06
Опрос: Четверть украинских беженцев в Европе не планируют возвращаться в Украину
14:00
Подозревают отравление неизвестным веществом: в Ровно расследуют смерть 3-летнего мальчика
13:51
ФутболРеванш "Динамо" и черная метка от "Шахтера". Главные интриги 10 тура УПЛ
13:44
"Укрзализныця" выполнила часть работ по евроколеи Чоп-Ужгород
13:40
Воздушная тревога из-за атаки дронов РФ в Киевской области длилась более 14 часов – ОВА
13:35
В Южной Корее считают, что КНДР, вероятно, отправила в Россию гражданский персонал, а не войска
13:23
Продажи iPhone 16 в Китае выросли на 20%, несмотря на мощную конкуренцию
Все новости...
Реклама:
Реклама: