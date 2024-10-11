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Зеленський понад пів години говорив з Папою, подарував йому картину про злочини в Бучі

Іванна Костіна, Олександр ШумілінП'ятниця, 11 жовтня 2024, 14:54
Зеленський понад пів години говорив з Папою, подарував йому картину про злочини в Бучі
Фото: Vatican News

Президент України Володимир Зеленський втретє мав приватну аудієнцію у Папи Римського Франциска.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Vatican News

Деталі: Зустріч у Ватикані Папи Римського Франциска з президентом України Володимиром Зеленським тривала 35 хвилин, з 9.45 до 10.20.

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Після приватної бесіди в залі Бібліотеки та представлення української делегації Папа подарував Зеленському бронзовий барельєф із зображенням квітки, що розпускається, з написом "Мир – це тендітна квітка". Президент України натомість подарував Понтифіку картину олією "Бучанський злочин. Історія Марічки".

 
Фото: Ansa

Картина зображає жахи російських воєнних злочинів у Бучі очима Марічки, уявної маленької дівчинки, на очах якої російські солдати катували і вбили її батька, матір і бабусю.

Перед зустріччю із Зеленським Папа Римський прийняв прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчеса сьогодні вранці. І Санчеса, і Зеленського, які увійшли до Ватикану відповідними процесіями через площу Святого Петра та Дзвіницю, після прибуття на подвір'я Сан-Дамазо привітав регент Папського дому Леонардо Сап'єнца.

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Зустріч Зеленського і Папи відбувалась за зачиненими дверима за участю перекладача і стосувалась тем війни і миру для України, яку Понтифік завжди визначав як "замучену".

Також Зеленський зустрівся з Державним секретарем П'єтро Пароліном, якого супроводжував Пол Річард Галлахер, секретар з питань відносин з державами та міжнародними організаціями.

"Обговорення в Державному секретаріаті були присвячені стану війни та гуманітарній ситуації в Україні, а також шляхам її завершення, що призведе до справедливого і стабільного миру в країні. Крім того, були розглянуті деякі питання, що стосуються релігійного життя країни", – повідомили у Святому престолі після зустрічі.

Це вже третій візит президента Зеленського до Ватикану. Раніше він бував тут у лютому 2020 і квітні 2023 року.

Український президент і Папа Франциск також бачились 14 липня на саміті G7, який приймала Італія.

Напередодні Зеленський прибув до Риму та зустрівся із главою італійського уряду Джорджією Мелоні. На зустрічі він представив італійській прем'єрці світ "план перемоги".

Також у п’ятницю Зеленського чекають у Берліні, де він проведе переговори з канцлером Олафом Шольцом та президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром. 

ЗеленськийПапа Римський
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