Зеленский более получаса говорил с Папой, подарил ему картину о преступлениях в Буче

Президент Украины Владимир Зеленский в третий раз имел частную аудиенцию у Папы Римского Франциска.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Vatican News

Детали: Встреча в Ватикане Папы Римского Франциска с президентом Украины Владимиром Зеленским продолжалась 35 минут, с 9.45 до 10.20.

Реклама:

После частной беседы в зале Библиотеки и представления украинской делегации Папа подарил Зеленскому бронзовый барельеф с изображением распускающегося цветка с надписью "Мир - это хрупкий цветок". Президент Украины взамен подарил Понтифику картину маслом "Бучанское преступление. История Марички".

Картина изображает ужасы российских военных преступлений в Буче глазами Марички, воображаемой маленькой девочки, на глазах которой российские солдаты пытали и убили ее отца, мать и бабушку.

Фото: Ansa

Перед встречей с Зеленским Папа Римский принял премьер-министра Испании Педро Санчеса сегодня утром. И Санчеса, и Зеленского, которые вошли в Ватикан соответствующими процессиями через площадь Святого Петра и Колокольню, по прибытии во двор Сан-Дамазо приветствовал регент Папского дома Леонардо Сапьенца.

РЕКЛАМА:

Встреча Зеленского и Папы проходила за закрытыми дверями с участием переводчика и касалась тем войны и мира для Украины, которую Понтифик всегда определял как "замученную".

Также Зеленский встретился с Государственным секретарем Пьетро Паролином, которого сопровождал Пол Ричард Галлахер, секретарь по вопросам отношений с государствами и международными организациями.

"Обсуждения в Государственном секретариате были посвящены состоянию войны и гуманитарной ситуации в Украине, а также путям ее завершения, что приведет к справедливому и стабильному миру в стране. Кроме того, были рассмотрены некоторые вопросы, касающиеся религиозной жизни страны", – сообщили в Святом престоле после встречи.

Это уже третий визит президента Зеленского в Ватикан. Ранее он бывал здесь в феврале 2020 и апреле 2023 года.

Украинский президент и Папа Франциск также виделись 14 июля на саммите G7, который принимала Италия.

Накануне Зеленский прибыл в Рим и встретился с главой итальянского правительства Джорджией Мелони. На встрече он представил итальянскому премьеру мир "план победы".

Также в пятницу Зеленского ждут в Берлине, где он проведет переговоры с канцлером Олафом Шольцом и президентом Франком-Вальтером Штайнмайером.