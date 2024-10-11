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Синоптики обіцяють дощові вихідні. В окремих регіонах грози і заморозки

Олександр ШумілінП'ятниця, 11 жовтня 2024, 17:27
Синоптики обіцяють дощові вихідні. В окремих регіонах грози і заморозки
Фото ілюстративне

У суботу та неділю 12-13 жовтня в Україні очікується дощова погода із середньою температурою повітря удень 8-15° тепла.

Джерело: повідомлення Українського гідрометеорологічного центру

Деталі: У суботу в Україні, крім сходу та заходу, очікуються помірні, а у більшості областей значні дощі. В центральних та південних областях – подекуди грози.

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Температура вночі у західних та східних областях 3-8° тепла (на Львівщині, Волині та Рівненщині на поверхні грунту заморозки 0-3°), на решті території 9-16° тепла, вдень 17-22°.

У неділю 13 жовтня на Лівобережжі, вдень і в західних областях також пройдуть помірні дощі.

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