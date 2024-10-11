Синоптики обещают дождливые выходные. В отдельных регионах грозы и заморозки

В субботу и воскресенье 12-13 октября в Украине ожидается дождливая погода со средней температурой воздуха днем 8-15° тепла.

Источник: сообщение Украинского гидрометеорологического центра

Детали: В субботу в Украине, кроме востока и запада, ожидаются умеренные, а в большинстве областей значительные дожди. В центральных и южных областях - местами грозы.

Реклама:

Температура ночью в западных и восточных областях 3-8° тепла (на Львовщине, Волыни и Ровенщине на поверхности почвы заморозки 0-3°), на остальной территории 9-16° тепла, днем 17-22°.

В воскресенье 13 октября на Левобережье, днем и в западных областях также пройдут умеренные дожди.