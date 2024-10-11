Синоптики обещают дождливые выходные. В отдельных регионах грозы и заморозки
Пятница, 11 октября 2024, 17:27
В субботу и воскресенье 12-13 октября в Украине ожидается дождливая погода со средней температурой воздуха днем 8-15° тепла.
Источник: сообщение Украинского гидрометеорологического центра
Детали: В субботу в Украине, кроме востока и запада, ожидаются умеренные, а в большинстве областей значительные дожди. В центральных и южных областях - местами грозы.
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Температура ночью в западных и восточных областях 3-8° тепла (на Львовщине, Волыни и Ровенщине на поверхности почвы заморозки 0-3°), на остальной территории 9-16° тепла, днем 17-22°.
В воскресенье 13 октября на Левобережье, днем и в западных областях также пройдут умеренные дожди.