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НАЗК: Верховний Суд визнав правомірним припинення фінансування партії "Голосу"

Тетяна ОлійникП'ятниця, 11 жовтня 2024, 19:13
НАЗК: Верховний Суд визнав правомірним припинення фінансування партії Голосу
Фото - НАЗК

Касаційний адміністративний суд Верховного суду визнав законним припинення фінансування політичної партії "Голос". Політичній силі відмовили у скасуванні наказу Національного агентства з питань запобігання корупції, яким фінансування припинили через суттєві порушення у звітах.

Джерело: НАЗК, рух "Чесно"

Деталі: Суд своєю постановою підтримав рішення НАЗК щодо припинення державного фінансування політичної сили.

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Дослівно НАЗК: "Постанова є остаточною та оскарженню не підлягає. Це означає, що політична партія у цьому скликанні більше не отримає коштів державного фінансування на здійснення статутної діяльності".

Деталі: Як пише організація "Чесно", одним із аргументів "Голосу" під час засідання касації було те, що партія не вчинила повторюваного порушення в трактуванні Кодексу України про адміністративні правопорушення. Представники ж НАЗК зазначали, що поняття повторюваності визначене у законі про політичні партії.

Що передувало:

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  • У червні 2024 року стало відомо, що Національне агентство з питань запобігання корупції припинить фінансування партії "Голос" через недостовірні дані у звітах на понад 4 мільйони 726 тисяч гривень.
  • НАЗК уже зупиняло фінансування "Голосу"  через відображення партією у звіті за II квартал 2020 року, недостовірних відомостей про витрати понад 1,3 млн грн на користь низки фізичних осіб-підприємців. Вже після відновлення обов’язку звітування партія подала до НАЗК уточнюючі документи, якими передбачено врегулювання відносин зі вказаними контрагентами та НАЗК повернуло фінансування.
  • У  2020 році через виявлені порушення у звітах  НАЗК зупиняло фінансування двох політичних партій – "ВО "Батьківщина" та "Голос", а у 2021 році – фінансування партії "Слуга народу". Після усунення цими партіями порушень НАЗК відновило їх фінансування.

ГолосНАЗК
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