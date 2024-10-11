НАЗК: Верховний Суд визнав правомірним припинення фінансування партії "Голосу"

Касаційний адміністративний суд Верховного суду визнав законним припинення фінансування політичної партії "Голос". Політичній силі відмовили у скасуванні наказу Національного агентства з питань запобігання корупції, яким фінансування припинили через суттєві порушення у звітах.

Джерело: НАЗК, рух "Чесно"

Деталі: Суд своєю постановою підтримав рішення НАЗК щодо припинення державного фінансування політичної сили.

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Дослівно НАЗК: "Постанова є остаточною та оскарженню не підлягає. Це означає, що політична партія у цьому скликанні більше не отримає коштів державного фінансування на здійснення статутної діяльності".

Деталі: Як пише організація "Чесно", одним із аргументів "Голосу" під час засідання касації було те, що партія не вчинила повторюваного порушення в трактуванні Кодексу України про адміністративні правопорушення. Представники ж НАЗК зазначали, що поняття повторюваності визначене у законі про політичні партії.

Що передувало:

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