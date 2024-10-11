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НАПК: Верховный Суд признал правомерным прекращение финансирования партии "Голоса"

Татьяна ОлейникПятница, 11 октября 2024, 19:13
НАПК: Верховный Суд признал правомерным прекращение финансирования партии Голоса
Фото - НАПК

Кассационный административный суд Верховного суда признал законным прекращение финансирования политической партии "Голос". Политической силе отказали в отмене приказа Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, которым финансирование прекратили из-за существенных нарушений в отчетах.

Источник: НАПК, движение "Честно"

Детали: Суд своим постановлением поддержал решение НАПК о прекращении государственного финансирования политической силы.

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Дословно НАПК: "Постановление является окончательным и обжалованию не подлежит. Это означает, что политическая партия в этом созыве больше не получит средств государственного финансирования на осуществление уставной деятельности".

Детали: Как пишет организация "Честно", одним из аргументов "Голоса" во время заседания кассации было то, что партия не совершила повторяющегося нарушения в трактовке Кодекса Украины об административных правонарушениях. Представители же НАПК отмечали, что понятие повторяемости определено в законе о политических партиях.

Что предшествовало:

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В июне 2024 года стало известно, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции прекратит финансирование партии "Голос" из-за недостоверных данных в отчетах на более чем 4 миллиона 726 тысяч гривен.

НАПК уже останавливало финансирование "Голоса" из-за отражения партией в отчете за II квартал 2020 года, недостоверных сведений о расходах более 1,3 млн грн в пользу ряда физических лиц-предпринимателей. Уже после возобновления обязанности отчетности партия подала в НАПК уточняющие документы, которыми предусмотрено урегулирование отношений с указанными контрагентами и НАПК вернуло финансирование.

В 2020 году из-за выявленных нарушений в отчетах НАПК останавливало финансирование двух политических партий - "ВО "Батькивщина" и "Голос", а в 2021 году - финансирование партии "Слуга народа". После устранения этими партиями нарушений НАПК возобновило их финансирование.

ГолосНАПК
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