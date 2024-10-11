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У Києві під час концерту "Океану Ельзи" ТЦК перевіряли документи у чоловіків. Декого затримала поліція

Альона Мазуренко П'ятниця, 11 жовтня 2024, 22:45
У Києві під час концерту Океану Ельзи ТЦК перевіряли документи у чоловіків. Декого затримала поліція
скриншот

Біля Палацу спорту під час концерту "Океану Ельзи" на відвідувачів чекали працівники ТЦК і поліцейські. У чоловіків перевіряли документи, декого затримала поліція.

Джерело: журналісти "Української правди" з місця події

Деталі: Біля концертного майданчику Палац спорту, де 11 жовтня проходив концерт гурту "Океан Ельзи", правоохоронці затримали кількох чоловіків.

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Так, після концерту співробітники ТЦК з поліцією чекали на відвідувачів і перевіряли документи у чоловіків. Деяких – затримали поліцейські.

"Українська правда" звернулася до правоохоронців, щоб з'ясувати причини їх затримання.

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Також, за даними УП, на місці події були співробітники СБУ.

Палац спорту розрахований на понад 7,5 тисяч глядачів. У Києві з 11 до 16 жовтня у Палаці спорту заплановано 5 концертів гурту "Океан Ельзи".

поліціяТЦККиїв
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