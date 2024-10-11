В Киеве во время концерта "Океана Эльзы" ТЦК проверяли документы у мужчин. Некоторых задержала полиция
Возле Дворца спорта во время концерта "Океана Эльзы" посетителей ждали работники ТЦК и полицейские. У мужчин проверяли документы, некоторых задержала полиция.
Источник: журналисты "Украинской правды" с места происшествия
Детали: Возле концертной площадки Дворец спорта, где 11 октября проходил концерт группы "Океан Эльзы", правоохранители задержали нескольких мужчин.
Відео затримання чоловіків у Києві після концерту "Океану Ельзи" pic.twitter.com/KaM0z4rCto— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) October 11, 2024
Так, после концерта сотрудники ТЦК с полицией ждали посетителей и проверяли документы у мужчин. Некоторых – задержали полицейские.
"Украинская правда" обратилась к правоохранителям, чтобы выяснить причины их задержания.
Біля Палацу спорту, де відбувся концерт «Океану Ельзи», співробітники ТЦК перевіряли документи у чоловіків. Декого затримала поліція pic.twitter.com/i8xYjxn1jb— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) October 11, 2024
Также, по данным УП, на месте происшествия были сотрудники СБУ.
Дворец спорта рассчитан на более 7,5 тысяч зрителей. В Киеве с 11 по 16 октября во Дворце спорта запланировано 5 концертов группы "Океан Эльзы".