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В Киеве во время концерта "Океана Эльзы" ТЦК проверяли документы у мужчин. Некоторых задержала полиция

Алена МазуренкоПятница, 11 октября 2024, 22:45
В Киеве во время концерта Океана Эльзы ТЦК проверяли документы у мужчин. Некоторых задержала полиция
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Возле Дворца спорта во время концерта "Океана Эльзы" посетителей ждали работники ТЦК и полицейские. У мужчин проверяли документы, некоторых задержала полиция.

Источник: журналисты "Украинской правды" с места происшествия

Детали: Возле концертной площадки Дворец спорта, где 11 октября проходил концерт группы "Океан Эльзы", правоохранители задержали нескольких мужчин.

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Так, после концерта сотрудники ТЦК с полицией ждали посетителей и проверяли документы у мужчин. Некоторых – задержали полицейские.

"Украинская правда" обратилась к правоохранителям, чтобы выяснить причины их задержания.

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Также, по данным УП, на месте происшествия были сотрудники СБУ.

Дворец спорта рассчитан на более 7,5 тысяч зрителей. В Киеве с 11 по 16 октября во Дворце спорта запланировано 5 концертов группы "Океан Эльзы".

полицияТЦККиев
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