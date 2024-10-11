Повітряні сили повідомили про загрозу ударних БпЛА
Увечері 11 жовтня російські війська запустили на територію України ударні безпілотники.
Джерело: Повітряні сили
Деталі: О 22:29 повідомили про рух в повітряному просторі Дніпропетровщини БпЛА невизначеного типу.
О 22:48 повідомили про БпЛА в Дніпропетровській області курсом на північ та схід; БпЛА на півдні Миколаївщини курсом на північ; БпЛА на півночі Херсонщини курсом на захід.
О 22:57 повідомили про БпЛА в Дніпрі. Можлива робота ППО. Про повітряну тривогу повідомили для Кіровоградщини.
О 23:18 заявили про загрозу застосування ударних БпЛА для Харківщини.
О 23:20 з'явилась ракетна небезпека по всій території України: зафіксовано зліт МіГ 31К.
О 23:23 повідомили про загрозу застосування ударних БпЛА для Сумщини.
О 23:30 стало відомо, що БпЛА далі продовжують рух в повітряному просторі Дніпропетровщини та Миколаївщини.
О 23:52 військові попередили про:
- БпЛА в районі Сум курсом на північ;
- БпЛА на Дніпропетровщині: в районі Павлограда, Зачепилівки, декілька "Шахедів" в районі Кривого Рогу.
О 23:56 повідомили про відбій ракетної загрози.
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