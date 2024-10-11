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Повітряні сили повідомили про загрозу ударних БпЛА

Тетяна ОлійникП'ятниця, 11 жовтня 2024, 23:28
Повітряні сили повідомили про загрозу ударних БпЛА
Фото - Getty Images

Увечері 11 жовтня російські війська запустили на територію України ударні безпілотники.

Джерело: Повітряні сили

Деталі: О 22:29 повідомили про рух в повітряному просторі Дніпропетровщини БпЛА невизначеного типу.

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О 22:48 повідомили про БпЛА в Дніпропетровській області курсом на північ та схід; БпЛА на півдні Миколаївщини курсом на північ; БпЛА на півночі Херсонщини курсом на захід.

О 22:57 повідомили про БпЛА в Дніпрі. Можлива робота ППО. Про повітряну тривогу повідомили для Кіровоградщини.

О 23:18 заявили про загрозу застосування ударних БпЛА для Харківщини.

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О 23:20 з'явилась ракетна небезпека по всій території України: зафіксовано зліт МіГ 31К.

О 23:23 повідомили про загрозу застосування ударних БпЛА для Сумщини.

О 23:30 стало відомо, що БпЛА далі продовжують рух в повітряному просторі Дніпропетровщини та Миколаївщини.

О 23:52 військові попередили про:

  • БпЛА в районі Сум курсом на північ;
  • БпЛА на Дніпропетровщині: в районі Павлограда, Зачепилівки, декілька "Шахедів" в районі Кривого Рогу.

О 23:56 повідомили про відбій ракетної загрози.

Оновлюється...

повітряна тривогаПовітряні сили ЗСУбезпілотники
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