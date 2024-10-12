Воздушные силы сообщили об угрозе ударных БпЛА

Вечером 11 октября российские войска запустили на территорию Украины ударные беспилотники.

Источник: Воздушные силы

Детали: В 22:29 сообщили о движении в воздушном пространстве Днепропетровщины БпЛА неопределенного типа.

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В 22:48 сообщили о БпЛА в Днепропетровской области курсом на север и восток; БпЛА на юге Николаевщины курсом на север; БпЛА на севере Херсонщины курсом на запад.

В 22:57 сообщили о БпЛА в Днепре. Возможна работа ПВО. О воздушной тревоге сообщили для Кировоградщины.

В 23:18 заявили об угрозе применения ударных БпЛА для Харьковщины.

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В 23:20 появилась ракетная опасность по всей территории Украины: зафиксирован взлет МиГ 31К.

В 23:23 сообщили об угрозе применения ударных БпЛА для Сумщины.

В 23:30 стало известно, что БпЛА дальше продолжают движение в воздушном пространстве Днепропетровщины и Николаевщины.

В 23:52 военные предупредили о БпЛА в районе Сум курсом на север и о БпЛА на Днепропетровщине: в районе Павлограда, Зачепиловки, несколько "Шахедов" в районе Кривого Рога.

В 23:56 сообщили об отбое ракетной угрозы.

В 00:13 Воздушные силы сообщили, что "Шахеды" движутся на востоке Днепропетровщины курсом на север, а также в районе Сум курсом на север.

В 1:51 стало известно о "Шахедах" на юге Харьковщины, которые двигаются на север, а также о "Шахедах" в районе Сум – курсом на запад.