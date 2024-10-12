Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Повітряні сили повідомили про загрозу ударних БпЛА

Тетяна Олійник, Ірина БалачукСубота, 12 жовтня 2024, 00:16
Повітряні сили повідомили про загрозу ударних БпЛА
Фото - Getty Images

Увечері 11 жовтня російські війська запустили на територію України ударні безпілотники.

Джерело: Повітряні сили

Деталі: О 22:29 повідомили про рух в повітряному просторі Дніпропетровщини БпЛА невизначеного типу.

Реклама:

О 22:48 повідомили про БпЛА в Дніпропетровській області курсом на північ та схід; БпЛА на півдні Миколаївщини курсом на північ; БпЛА на півночі Херсонщини курсом на захід.

О 22:57 повідомили про БпЛА в Дніпрі. Можлива робота ППО. Про повітряну тривогу повідомили для Кіровоградщини.

О 23:18 заявили про загрозу застосування ударних БпЛА для Харківщини.

РЕКЛАМА:

О 23:20 з'явилась ракетна небезпека по всій території України: зафіксовано зліт МіГ 31К.

О 23:23 повідомили про загрозу застосування ударних БпЛА для Сумщини.

О 23:30 стало відомо, що БпЛА далі продовжують рух в повітряному просторі Дніпропетровщини та Миколаївщини.

О 23:52 військові попередили про БпЛА в районі Сум курсом на північ та БпЛА на Дніпропетровщині: в районі Павлограда, Зачепилівки, декілька "Шахедів" в районі Кривого Рогу.

О 23:56 повідомили про відбій ракетної загрози.

О 00:13 Повітряні сили повідомили, що "Шахеди" рухаються на сході Дніпропетровщини курсом на північ, а також у районі Сум курсом на північ.

О 1:51 стало відомо про "Шахеди" на півдні Харківщини, які рухаються на північ, а також про "Шахеди" в районі Сум – курсом на захід.

повітряна тривогаПовітряні сили ЗСУбезпілотники
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Опитування: Чверть українських біженців у Європі не планують повертатися в Україну

"Укренерго" фіксує зростання споживання електроенергії через обігрівачі

Канада надасть Україні пакет військової допомоги на близько $47 млн

Буданов: З 1 листопада 11 тисяч солдатів із КНДР будуть готові воювати проти України

Сили ППО збили 80 БпЛА над Україною, 44 зникли з радарів, ще близько 10 залишаються у повітрі

Лідери ЄС заявили про зупинення вступу Грузії до союзу

Усі новини...
Генштаб: На фронті відбулось 146 боїв, найбільше на Курахівському напрямку
Російська армія завдала ракетного удару по житловому району в Сумах
У Сумах працює ППО, пролунало кілька вибухів – в.о. мера
Повторні удари ЗСУ по складах на території Росії можуть змусити РФ розосередити свої боєприпаси – ISW
Останні новини
14:20
В Росії уже перебувають 1500 спецпризначенців з КНДР – розвідка Південній Кореї
14:11
Nokia скорочує майже 2000 робочих місць у Китаї
14:06
Опитування: Чверть українських біженців у Європі не планують повертатися в Україну
14:00
Підозрюють отруєння невідомою речовиною: у Рівному розслідують смерть 3-річного хлопчика
13:51
футболРеванш "Динамо" та чорна мітка від "Шахтаря". Головні інтриги 10 туру УПЛ
13:44
"Укрзалізниця" виконала частину робіт по євроколії Чоп-Ужгород
13:40
Повітряна тривога через атаку дронів РФ на Київщині тривала понад 14 годин – ОВА
13:35
У Південній Кореї вважають, що КНДР, ймовірно, відправила в Росію цивільний персонал, а не війська 
13:23
Продажі iPhone 16 у Китаї зросли на 20%, попри потужну конкуренцію
13:11
Місячне гало та перламутрові хмари: полярники показали унікальні знімки неба над "Вернадським"
Усі новини...
Реклама:
Реклама: