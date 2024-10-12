Повітряні сили повідомили про загрозу ударних БпЛА

Увечері 11 жовтня російські війська запустили на територію України ударні безпілотники.

Джерело: Повітряні сили

Деталі: О 22:29 повідомили про рух в повітряному просторі Дніпропетровщини БпЛА невизначеного типу.

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О 22:48 повідомили про БпЛА в Дніпропетровській області курсом на північ та схід; БпЛА на півдні Миколаївщини курсом на північ; БпЛА на півночі Херсонщини курсом на захід.

О 22:57 повідомили про БпЛА в Дніпрі. Можлива робота ППО. Про повітряну тривогу повідомили для Кіровоградщини.

О 23:18 заявили про загрозу застосування ударних БпЛА для Харківщини.

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О 23:20 з'явилась ракетна небезпека по всій території України: зафіксовано зліт МіГ 31К.

О 23:23 повідомили про загрозу застосування ударних БпЛА для Сумщини.

О 23:30 стало відомо, що БпЛА далі продовжують рух в повітряному просторі Дніпропетровщини та Миколаївщини.

О 23:52 військові попередили про БпЛА в районі Сум курсом на північ та БпЛА на Дніпропетровщині: в районі Павлограда, Зачепилівки, декілька "Шахедів" в районі Кривого Рогу.

О 23:56 повідомили про відбій ракетної загрози.

О 00:13 Повітряні сили повідомили, що "Шахеди" рухаються на сході Дніпропетровщини курсом на північ, а також у районі Сум курсом на північ.

О 1:51 стало відомо про "Шахеди" на півдні Харківщини, які рухаються на північ, а також про "Шахеди" в районі Сум – курсом на захід.