Генштаб: На фронті відбулось 146 боїв, найбільше на Курахівському напрямку

На фронті від початку доби 11 жовтня відбулось 146 бойових зіткнень.

Джерело: зведення Генштабу станом на 22:00 11 жовтня

Дослівно: "З початку доби відбулося 146 бойових зіткнень, противник завдав 59 авіаційних ударів, зокрема, задіяв 88 КАБ, та 602 удари дронами-камікадзе, здійснив більше 3700 обстрілів позицій наших військ".

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Деталі: На Харківському напрямку російські терористи один раз безуспішно штурмували позиції українських підрозділів в районі Тихого.

Двадцять один раз ворог атакував наші укріплення на Куп’янському напрямку поблизу Петропавлівки, Степової Новоселівки, Колісниківки, Лозової, Кучерівки, Синьківки, Кругляківки та Піщаного.

Сім атак ворога на даний час відбивають українські воїни поблизу Греківки, Новомихайлівки, Тернів та Зарічного на Лиманському напрямку.

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На Сіверському напрямку ворог наступальних дій не проводив, але завдав авіаційного удару по Ясногорівці.

На Краматорському напрямку завершились невдачею п’ять спроб загарбників просунутися вперед поблизу Калинівки, Часового Яру, Іванівського та Ступочок.

На Торецькому напрямку окупанти за сьогодні 13 разів штурмували у районі Торецька.

Інтенсивно атакує противник українських захисників на Покровському напрямку. Впродовж дня, загалом, здійснив 19 штурмових і наступальних дій.

На Курахівському напрямку на цей час доби нараховується 32 бойових зіткнення. Терористи, за підтримки авіації, намагалися просунутися в районах Новоселидівки, Максимільянівки, Ізмайлівки, Гірника, Зоряного, Курахового, Желанного Другого, Цукуриного, Курахівки, Костянтинівки, Катеринівки, Антонівки та Водяного.

На Времівському напрямку протягом дня відбито вісім атак ворожих підрозділів в районах населених пунктів Богоявленка, Золота Нива, Рівнопіль, Новоукраїнське, точиться сім боїв в районах Новодарівки, Левадного та Ольгівського.

На Оріхівському та Гуляйпільському напрямках, противник наступальних дій не проводив.

На Придніпровському напрямку три ворожі штурми зазнали невдачі.

Триває операція в Курській області. Авіація ворога продовжує завдавати ударів керованими авіаційними бомбами по своїй території. На даний час відомо про 16 авіаударів із застосуванням 21 КАБ.