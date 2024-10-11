Генштаб: На фронте произошло 146 боев, больше всего на Кураховском направлении

На фронте с начала суток 11 октября состоялось 146 боевых столкновений.

Источник: сводка Генштаба по состоянию на 22:00 11 октября

Дословно: "С начала суток произошло 146 боевых столкновений, противник нанес 59 авиационных ударов, в частности, задействовал 88 КАБ, и 602 удара дронами-камикадзе, совершил более 3700 обстрелов позиций наших войск".

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Детали: На Харьковском направлении российские террористы один раз безуспешно штурмовали позиции украинских подразделений в районе Тихого.

Двадцать один раз враг атаковал наши укрепления на Купянском направлении вблизи Петропавловки, Степной Новоселовки, Колесниковки, Лозовой, Кучеровки, Синьковки, Кругляковки и Песчаного.

Семь атак врага в настоящее время отражают украинские воины вблизи Грековки, Новомихайловки, Тернов и Заречного на Лиманском направлении.

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На Северском направлении враг наступательных действий не проводил, но нанес авиационный удар по Ясногоровке.

На Краматорском направлении завершились неудачей пять попыток захватчиков продвинуться вперед вблизи Калиновки, Часового Яра, Ивановского и Ступочек.

На Торецком направлении оккупанты за сегодня 13 раз штурмовали в районе Торецка.

Интенсивно атакует противник украинских защитников на Покровском направлении. В течение дня, в общем, совершил 19 штурмовых и наступательных действий.

На Кураховском направлении на это время суток насчитывается 32 боевых столкновения. Террористы, при поддержке авиации, пытались продвинуться в районах Новоселидовки, Максимильяновки, Измайловки, Горняка, Звездного, Курахово, Желанного Второго, Цукурино, Кураховки, Константиновки, Катериновки, Антоновки и Водяного.

На Времовском направлении в течение дня отбито восемь атак вражеских подразделений в районах населенных пунктов Богоявленка, Золотая Нива, Ривнополь, Новоукраинское, идет семь боев в районах Новодаровки, Левадного и Ольговского.

На Ореховском и Гуляйпольском направлениях, противник наступательных действий не проводил.

На Приднепровском направлении три вражеских штурма потерпели неудачу.

Продолжается операция в Курской области. Авиация врага продолжает наносить удары управляемыми авиационными бомбами по своей территории. В настоящее время известно о 16 авиаударах с применением 21 КАБ.